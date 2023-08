Plant based, la moda gastronómica que irrumpe en la industria alimenticia

Casi el 12% de la población argentina es vegetariana o vegana, de acuerdo con datos de la Unión Vegana Argentina (UVA). Desde hace varios años, las opciones culinarias para aquellas personas que quieren llevar una dieta sin consumo de productos animales son cada vez mayores. Francisco Piñero Pacheco, presidente de la Asociación de Productores A Base de Plantas, participó del Agro Summit organizado por El Cronista y la revista Apertura y contó más sobre este mercado.

"Es una cuestión más filosófica, ética y de decisión del consumidor. No hay que ser tan rigurosos", dijo Piñero sobre los productos plant based, en referencia a aquellas comidas o productos diarios elaboradas únicamente con materia prima de origen vegetal.



"Las empresas como la nuestra están más enfocadas en aquellos productos que no son análogos, es decir, que no tratan de emular a la carne", contó el dirigente, haciendo referencia a las dos corrientes dentro de este tipo de productos: la que busca hacer un producto parecido a la proteína y la que no.

Debido a un aumento en este tipo de productos hechos a base de plantas, Piñero Pacheco indicó que, en la actualidad se consiguen variadas opciones veganas y vegetarianas en grandes cadenas de supermercados, pero que, al principio, las dietéticas fueron un factor principal para el crecimiento de la Asociación.

En otra línea, aseguró que la Argentina es una de las principales generadora de materia prima, por lo que el potencial en este mercado es muy alto. "Soy bastante optimista. La voluntad política es importantísima, así que esperemos que nos iluminemos como país porque tenemos una gran oportunidad", dijo sobre la posibilidad de que la industria nacional sea pujante en esta área.

Se trata de una tendencia que surgió en los Estados Unidos pero que, rápidamente, fue tomando fuerza alrededor del mundo. La comida plant based surgió a partir de la intención de reducir la contaminación medioambiental generada a partir de la producción de carne. En la actualidad, si bien es aún una tendencia, crece año a año, al igual que la cantidad de vegetarianos y veganos en el mundo, cuya principal preocupación es la contaminación.