Tenaris podría analizar nuevas compras de empresas por los aranceles al acero de Trump

Paolo Rocca aseguró que el arancel del 25% que puso el Gobierno de Donald Trump a las importaciones de acero de los Estados Unidos puede representar una oportunidad de adquisiciones de nuevas empresas para Tenaris, el holding de fabricantes de tubos sin costura del Grupo Techint.

" Evaluaremos la situación. Tenemos mucha caja. La decisión de alguna adquisición nueva en los Estados Unidos será tomada en función de la oportunidad, la perspectiva del negocio y la visión de largo plazo de la compañía ", dijo Rocca, presidente y CEO de Tenaris, en el call de los resultados 2024 realizado este jueves.

En las últimas dos décadas, Tenaris construyó su red industrial, con presencia en 16 países, a través de compras. La piedra fundamental fue Maverick, fabricante de tubos estadounidense por la que pagó u$s 3200 millones en 2006.

La más reciente fue la de ShawCore, empresa de revestimiento de tubos con nueve plantas entre Canadá, México, Noruega, Indonesia, los Emiratos Árabes y los Estados Unidos. Hoy TenarisShawcore, se integró al grupo en diciembre de 2023.

Ese mismo año, compró una planta de procesamiento de tubos (Republic Tube). A mediados de 2022, había adquirido una fábrica, Benteler, por u$s 460 millones más una inyección de capital de trabajo de u$s 52 millones. Fue su segundo ticket más alto desde 2019, cuando le compró a la rusa PAO TMK el 100% de su subsidiaria americana, Ipsco Tubulars, por u$s 1209 millones.

" La posición de la nueva Administración de los Estados Unidos es algo que tendrá que ser considerado por el directorio para la visión de la estrategia, concerniente a las oportunidades de inversión y la dinámica del sector ", respondió Rocca a la consulta de uno de sus inversores.

" Con el cambio de gobierno, estamos yendo a territorios inhóspitos cuando se habla de geopolítica y sistemas globales de de comercio internacional. Cambios de tarifas y otros eventos podrían alterar significativamente el entorno establecido del mercado ", describió, en el comentario inicial de su presentación.

" Tenaris, con su posición única, tanto global como en América del Norte, y la competitividad diferenciadora de su fortaleza financiera, está bien preparada para navegar la incertidumbre que hay por delante ", agregó.

Luego, en la sesión de preguntas y respuestas, explicó que " estamos entrando en territorios inhóspitos porque tenemos distintos tipos de tarifas, que fueron anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos, uno de los cuales es del 25% al comercio de tubos ".

" Nuestra expectativa, en general, es que eso impacte en diferentes aspectos. Es muy probable que el nivel de precios en los Estados Unidos crezca gradualmente ", analizó. Rocca interpreta que la intención de la Casa Blanca, por ahora, es " apoyar a la industria doméstica y habilitar una mejora en el nivel interno de utilización de los Estados Unidos ".

" En ese sentido, Tenaris está bien posicionada. Estamos produciendo casi todas nuestras necesidades de tubos en los Estados Unidos ", aclaró.

" Esperamos que la Administración vaya en un camino de fortalecer a la industria doméstrica y somos industria doméstica en el mercado estadounidense. Por eso, somos positivos y estamos preparados para absorber lo que deje de llegar por abastecimiento de acero con tarifas ", remarcó.

Rocca confía también en la apuesta que Trump está haciendo por la actividad petrolera. " Personalmente, creo que la nueva Administración de los Estados Unidos tiene una fuerte dirección de apoyar a su industria energética. Algo se estará moviendo en el sector. En ese entorno, la oportunidad de compras en esa áraea u otra parte del mundo podría ser interesante para Tenaris. Tendremos que analizarlo ", reiteró, tras contextualizar que decisiones tarifarias similares podrían darse en otros rincones del planeta.

Aclaró que, aún, espera ver la letra chica de los aumentos de aranceles en marzo. " No sabemos cómo evolucionarán las negociaciones con México, Europa y, especialemente, la Argentina ", puntualizó. No obstante, señaló: " Nos sentimos cómodos. Con cualquier escenario, al final, saldremos con una totalmente integrada, muy eficiente, comparada con cualquier otro competidor ".

Interpreta que la suba de aranceles es sólo una de las herramientas a las que recurrirá Trump. " Esperamos que la Administración monitoree cuidadosamente el volumen que llega de distintos orígenes, con el objetivo general de defender el interés de su industria doméstica ", manifestó.

" Se cuidará mucho de no permitir a nadie, incluso pagando la cuota, que invada el mercado reduciendo la capacidad de la industria local. Es lo que hizo, dijo y hará, conteniéndolos con acuerdos de comercio u otras cosas ", vaticinó.

En tal sentido, aseguró no estar preocupado por una potencial invasión de productos siderúrgicos asiáticos en los Estados Unidos. " Ni para Corea u otros players que podrían ver más espacio para crecer ", afirmó, sin mencionar directamente a China, el gran monstruo de sus pesadillas en los últimos años. " No creo que haya 'temporada abierta' para ellos ", remarcó.

En 2024, las ventas netas de Tenaris sumaron u$s 12.524 millones, un 16% menos que en 2023. Ganó u$s 2077 millones, una reducción del 48% contra el beneficio del año previo.

" Nuestras ventas reflejaron, principalmente, una caída en los precios de mercado para nuestros productos tubulares utilizados en los proyectos de perforación onshore en las Américas, menores niveles de actividad de perforación en México y Colombia, menores despachos para proyectos de gasoductos en la Argentina y menores ventas de tubos mecánicos en Europa ", explicó en su informe de resultados.

" Del otro lado, las ventas en Oriente medio alcanzaron niveles record ", contrastó, en relación al crecimiento de pedidos por parte de la saudí Aramco.

El ebitda se redujo a u$s 3100 millones, impactado por una previsión de u$s 107 millones por el litigio perdido en la Corte brasileña en relación a la adquisición inicial de sus acciones en Usiminas. Esto también afectó en u$s 43 millones a su resultado neto, debido a las acciones que Tenaris tiene en Ternium, que también fue condenada en el mismo caso.

De los ingresos anuales, u$s 5432 millones fueron en América del Norte, u$s 2294 millones en América del Sur, u$s 1143 millones en Europa y u$s 3038 millones en Asia Pacífico, Oriente medio y Europa.

Con relación a la Argentina, Rocca se manifestó optimista. Esta vez, con la prudencia de no mencionar a Javier Milei, como hizo en presentaciones previas.

" La actividad de perforación y producción en Vaca Muerta crece. También, los proyectos de inversión e infraestructura. En los próximos meses, entregaremos los caños que conectarán por un nuevo oleoducto a Vaca Muerta con un nuevo puerto de aguas profundas en Puerto Rosales ", señaló.

" Somos muy positivos con la evolución de la inversión en el sector energético de la Argentina. Esperamos un crecimiento sustancial de los rigs que operan en Vaca Muerta ", enfatizó. Anticipó que los rigs actuales -en torno a los 30- superarán los 40 a fines de año. " Las cosas se están moviendo. Algunas empresas están tomando decisiones ahora. Tendremos crecimiento ahí ", reiteró.

" La preparación de la ampliación de capacidad de evacuación de petróleo en Vaca Muerta ya está pasando. El gran oleoducto, que se llama Vaca Muerta Vemos, está en construcción. Tenemos las órdenes para los años. Las petroleras están preparando los pozos para abastecer el volumen adicional que se exportará desde la Argentina ", dijo.

" Al mismo tiempo, se necesitarán hacer algunos ductos adicionales para conectarlos al oleoducto troncal. Por lo tanto, vemos negocio en oleoductos continuando ", amplió.

" Nos estamos preparando para eso. También, nosotros estamos expandiendo nuestra capacidad de fracking. Estamos llevando sets para responder a algo que, esperamos, sea un crecimiento en la demanda de fracking ", agregó.

" En enero, en la Argentina, el mercado gemneral tuvo el record de fracking para un mes. Nuestros sets están totalmente agendados para los próximos meses. Estamos añadiendo uno, que llegará durante el curso de 2025 ", continuó.