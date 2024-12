La Corte de Brasil redujo a la mitad una multimillonaria indemnización que debe pagar Techint

La Justicia brasileña rechazó una apelación de tres empresas de Techint -Ternium Investments, Ternium Argentina y Confab, filial de Tenaris- y ratificó la sentencia por la cual deben pagarle una indemnización a Companhia Siderurgica Nacional (CSN) por la adquisición de sus acciones en Usiminas. Sin embargo, pese a que confirmó la condena, el máximo tribunal de ese país redujo considerablemente el monto, de cerca a de u$s 1000 millones, a casi u$s 510 millones.

Las dos Ternium y Confab integran el Grupo T/T mediante el cual Techint se hizo con el control de Usiminas, la mayor siderúrgica de Brasil el año pasado. Sin embargo, en junio del corriente, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil falló a favor de CSN, histórico rival del holding de Paolo Rocca, que cuestionó la adquisición inicial de acciones de Usiminas que había hecho Techint en enero de 2012. Alegó que, cuando compró esa participación, debió haber hecho una oferta pública al resto de los accionistas por el 80% del precio pagado en ese acuerdo.

Cuando, seis meses atrás, el STJ falló a favor de ese antiguo reclamo, Ternium -la holding de fabricantes de aceros planos del grupo- informó al mercado que, en función de cómo se calcule la indemnización, " y suponiendo ajuste monetario e intereses hasta el 31 de mayo de 2024 ", el pago podría alcanzar los 3200 millones de reales (u$s 600 millones en ese momento) en el caso de Ternium Internacional, 1100 millones de reales (u$s 200 millones) en el de Ternium Argentina y 1000 millones de reales (u$s 180 millones) para Confab.

Un año antes, Techint había consolidado su posición como controlante de Usiminas, tras un acuerdo con Nippon Steel que puso fin a años de conflictos. La paz se zanjó con u$s 141,7 millones (el precio de la adquisición).

Este viernes, Ternium Argentina informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, además de haber rechazado el "recurso de aclaratoria" (apelación) ante el STJ, el máximo tribunal brasileño, también por unanimidad, resolvió " modificar el necanismo de ajuste monetario aplicable, al igual que limitar los honorarios de los abogados, reduciendo de esta manera el monto total que sería pagadero por el Grupo T/T a CSN, en caso de que esta última prevaleciera en sus reclamos ", según informó.

" Asumiendo ajuste monetario hasta el 30 de noviembre de 2024 y fijando en 5 millones de reales el monto de honorarios de abogados, en cada caso, según lo determinado de conformidad con la decisión del STJ publicada hoy, el monto parcialmente pagadero por Ternium Argentina sería, aproximadamente, de 700 millones de reales (aproximadamente, u$s 109 millones) ", agregó la empresa.

Por su parte, Ternium Investments, radicada en Luxemburgo, calculó su parte en 1900 millones de reales (unos u$s 307 millones).

En tanto, Tenaris, holding de productoras de tubos de acero sin costura y accionista de la brasileña Confab, fijó lo que le corresponde de la indemnización en 548 millones de reales (aproximadamente, u$s 90 millones).

Tanto las Ternium como Tenaris afirmaron que siguen " considerando que todos los reclamos y alegaciones de CSN son infundados y sin mérito y que, en relación con la adquisición de Usiminas, el Grupo T/T no estaba obligado a lanzar una oferta pública de adquisición o a pagar una indemnización a CSN ".

En consecuencia, las empresas de Techint tienen la intención de seguir defendiendo " vigorosamente " sus derechos " y de presentar todos los recursos y apelaciones disponibles contra las decisiones del STJ que ordenaron el pago de una indemnización ".

CSN fue noticia esta semana porque se dio por terminado el periodo de exclusividad que tenía para negociar la compra de Intercement, la empresa del grupo brasileño Camargo Correa que, entre sus principales activos, tiene a Loma Negra, la mayor cementera de la Argentina. Ese periodo duró más de seis meses. Pero terminó cuando Intercement solicitó ante la Justicia brasileña una "medida cautelar preliminar" -el equivalente en la legislación de ese país al acuerdo preventivo extrajudicial- para resolver su complicada situación financiera. Como parte de esa decisión, que apunta a negociar con sus acreedores una reestructuración de su deuda, dio por terminado el periodo de exclusividad con Intercement y, en consecuencia, se dio por caída la venta.