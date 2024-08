Paolo Rocca llamó a la industria siderúrgica de la región a formar un frente común contra China

El presidente del Grupo Techint, el empresario ítalo argentino Paolo Rocca, llamó este martes a una alianza entre todos los eslabones de las cadenas de valor de la industria siderúrgica de los países de América del Sur, para alcanzar una masa crítica de intereses encaminados a crear oportunidades para la iniciativa privada y reducir el peso del Estado en la economía.

El empresario participó del 34o Congreso Acero Brasil que se realizó en la ciudad de San Pablo, donde resaltó la oportunidad de "una inserción internacional que promueva las oportunidades abiertas a un reposicionamiento de las cadenas de valor hacia Occidente" y en el cual " la industria siderúrgica puede competir sin miedo con los bloques económicos" como Europa, el Tratado de México, los Estados Unidos y Canadá e, incluso, Japón.

"Con China no es posible porque el terreno competitivo no está nivelado", afirmó en uno de los tramos más duros de su discurso al señalar que la potencia asiática " no es una democracia, es un país con un sistema de gobierno autoritario y centralizado , que tiene la capacidad de asignar recursos a diferentes sectores de la economía en base a decisiones de conveniencia táctica y estratégica".

Más aún, Rocca agregó que "competir con China durante los últimos 30 años ha sido sustancialmente imposible. La aparente complementariedad entre una economía que necesita materias primas y quiere exportar productos manufacturados es absolutamente asimétrica . Las importaciones chinas ayudan a controlar la inflación pero tienen un impacto negativo en los sectores industriales y efectos aún peores sobre la inversión y el crecimiento".

Los desafíos propios

A esa realidad, el líder del grupo Techint sumó los desafíos propios que tiene la región de liberar las capacidades creativas y emprendedoras; reducir la carga tributaria; promover el equilibrio fiscal; mejorar la seguridad ; y cualquier otra medida que fortalezca las cadenas de valor con potencial exportador, reduzca la carga fiscal sobre el trabajo y mejore la infraestructura esencial para la alta eficiencia de las cadenas industriales.

Un trabajo común de los empresarios de la región debe generar las condiciones para "competir y trabajar por una integración eficiente que permita la incorporación de tecnología e innovación", a partir de lo cual lograr "procesos para cubrir la gama de productos más exigentes requeridos por los clientes; incrementar la productividad y competitividad e incorporar herramientas digitales que faciliten la integración vertical con las cadenas de valor".

En ese proceso, relevó esencial "el cuidado de las comunidades" en las que operan las empresas para reducir el impacto ambiental, conseguir su apoyo y contribuir a su progreso social, y educativo", pero también planteó la necesidad de "la descarbonización gradual de la matriz productiva", aprovechando las extraordinarias ventajas competitivas para lograr una matriz energética sustentable en el largo plazo.

Paolo Rocca y un análisis de las chances de la región de competir con las potencias de Occidente

"En el Mercosur tenemos recursos hídricos y eólicos, además de un extraordinario potencial para integrar el sistema energético, aprovechar las reservas de Vaca Muerta y el Presal y lograr un costo de la energía absolutamente competitivo a escala global", sentenció el empresario.

Finalmente, Rocca habló de "un fracaso colectivo, que tuvo consecuencias muy graves para la calidad institucional y la gobernabilidad de la región", y seguirá haciéndolo si no hay capacidad de revertir ese escenario en el que durante años, " los gobiernos democráticos de la región aplicaron políticas económicas que consistentemente no lograron alcanzar la tasa de crecimiento y diferenciación requerida por las matrices productivas ".

"La hipertrofia del Estado -concluyó- llevó a resultados adversos, y el caos de impuestos distorsionados logró frenar la inversión y la iniciativa privada. El crecimiento de un país se construye sobre: Libertad e incentivo a la iniciativa privada en todos los sectores de la sociedad; promoción y respeto de la rentabilidad del capital invertido; competitividad y expansión de la actividad y el empleo privado y formal".