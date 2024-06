Cuál es la otra gran crisis argentina que desvela a Paolo Rocca para el futuro del país

Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, dedicó la jornada a uno de los temas en los cuales quiere dejar una huella que trascienda a su holding de empresas, y lo hizo desde la Escuela Técnica Roberto Rocca, de la ciudad bonaerense de Campana, donde se desarrolló el Día de la Educación que realiza anualmente.

Allí, en la institución que lleva el nombre de su padre, el empresario se refirió largamente al tema educativo que atraviesa "una crisis profunda de una degradación muy importante", su importancia en el contexto de múltiples necesidades sociales marcadas por el 58% de chicos en situación de pobreza y su impacto en las empresas y en la economía, vista también desde el lado de la empleabilidad.

El líder de Techint planteó la necesidad de que la Argentina discuta una reforma educativa con mayor centralización que permita desde el Estado asegurar un progreso homogéneo, y defendió por considerarla "esencial" la educación pública, abierta y gratuita, pero con exámenes y mediciones acorde a su relevancia.

Formación para la empleabilidad

En uno de los tramos de la larga charla en el auditorio colmado por docentes y alumnos de la escuela, Rocca se refirió al tema educativo de la jornada al valorar que "el capital humano es el corazón de una empresa. La capacidad de llevar a cumplir proyectos complejos requiere formación que se adquiere en la escuela, en la vida real y realizar proyectos concretos".

"La compresión de un texto y temas básicos de matemática es un indicador de calidad que no podemos no mirar, básico, esencial. La desigualdad es impresionante, porque la familia de clase media alta tiene la oportunidad de educar mejor sus hijos y cuidar una educación integrativa y promover los talentos hacia las universidades. Ahí se produce un país fragmentado ".

A partir de insistir en la necesidad de lograr en los alumnos de todos los niveles educativos un nivel básico de comprensión, el empresario se refirió a cómo esa falta de capacidades afecta a la empleabilidad y a la búsqueda de recursos humanos de las empresas.

"En Techint, construimos un gran gasoducto de Neuquén a Buenos Aires, para lo que necesitamos incorporar 3000 personas y tuvimos que entrevistar 12.200 para encontrarlas con capacidades básicas . Lo mismo en Valentin Alsina, donde fabricamos los tubos e incorporamos a 450 personas, que fueron el 14% de las entrevistas ", se lamentó Rocca al referirse a la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

A eso, explicó que "el conurbano bonaerense, donde el 58% de los niños vive en hogares pobres, no se transforma en un día, pero la empleabilidad depende muchísimo de la escolaridad. Necesitamos esa capacidad de comprender un texto, interpretar una instrucción operativa y de seguridad, y requieren esta formación básica que hoy no tenemos".

El auditorio de la Escuela Técnica Roberto Rocca, de la ciudad de Campana

Desideologización

Rocca cuestionó los intentos de ideologización de la educación: "La escuela depende mucho de la capacidad, la disciplina, la posibilidad de formar equipo de los directores para lograr resultados muy notables gracias a mirar a la educación afuera de la ideología, mirar y medir los resultados. Hay una gradualidad que es necesaria, si introduzco debate de ideología política, temas que la sociedad civil encara en otro nivel y contenido, voy distorsionando la formación ".

"Sólo el 13% de los alumnos logran salir del ciclo de secundario en medio de una realidad difícil que hay que sobrellevar, pero no ayuda la ideología, ayuda el mérito el compromiso y medir la capacidad de los docentes y los directores", enfatizó.

En el tramo final de la charla, Rocca afirmó que "el país tiene que dar a todos una formación que puedan elegir" pero luego de referirse a los resultados de las escuelas de bonaerense que albergan a 4,2 millones de alumnos cuestionó: " ¿Qué hacemos cuando la provincia no valora el nivel educativo Aceptamos que un país por ser federal tenga diferencias grandes de acceso y de potencial de su gente? No es la forma más correcta"

"El Estado nacional -continuó- puede formar una currícula que tiene la misión de unir el país, no de dividirlo. También los exámenes tienen que ser un tema nacional" afirmó tras hacer referencia al modelo educativo italiano en el que se formó.

En ese punto, es que planteó la oportunidad de "una reforma del sistema educativo que permita pensar una nueva ley y una componente de centralización, de alineación con participación de la Nación".

Esta nueva estructura "implica una fuerte formación profesional para un país y que obliga a pensar en el nivel de empleo que podemos dar a los 4 millones de chicos que estudian en la provincia de Buenos Aires, y que no es de la elite que puede ir a la universidad y formar una start up. El país no se construye sólo sobre su elite, sino esos millones de alumnos que pueden construir la infraestructura del país y de las empresas que requieren niveles de formación técnica profesional o universitaria direccionada ".

Mejorar escuchando

En la apertura del Día de la Educación, la directora Global de Relaciones con la Comunidad, Erika Bienek, explicó que esta jornada "se creó hace dos años para compartir buenas prácticas y escuchar a los estudiantes y maestros, quienes tienen mucho que compartir ".

"A nivel regional, el 70% de nuestros estudiantes de primaria no cumplen con los estándares mínimos en lengua y comprensión de textos, y el 80% en matemáticas. En Argentina, el 58% de nuestros alumnos están por debajo de la línea de pobreza. Este hecho debería movilizarnos a todos y llamarnos a la acción", alertó la experta, que reporta directamente a Rocca como cualquier de los CEO de sus compañías.