Otra empresa se va de la Argentina: este fabricante mudará su producción a Brasil

El fabricante del auto eléctrico Sero Electric, una de las pocas plantas locales de automóviles eléctricos, se va de la Argentina y muda la producción a Brasil. El empresario Pablo Naya aseguró que está cansado de lidiar con trabas, como las regulaciones a las importaciones, la alta carga impositiva, la inflación, las dificultades macroeconómicas y las leyes laborales de la Argentina.

Así fue que concentrará la producción en el mercado vecino, trasladando la fabricación del complejo productivo del partido bonaerense Morón, donde emplea a 15 trabajadores en planta y 65 en total, teniendo en cuenta el número de colaboradores de toda la firma. "Es muy difícil trabajar en la Argentina", aseguró el empresario, que cuenta con 30 años de trayectoria en el rubro de concesionarios y recientemente se lanzó de lleno al segmento de vehículos eléctricos.

Su empresa fue una de las primeras en ensamblar autos homologados para su uso en las calles, con pequeños vehículos económicos orientados al tránsito urbano. Pero con un mercado como el brasileño cerca, decidió cambiar el eje de su negocio.

"Hay un auge de la movilidad eléctrica, pero cada día que pasa, año a año, es más difícil. Con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), no sabés para dónde salir. Te van desanimando día a día. A nosotros, los emprendedores, las pymes, cada día se nos complica más trabajar. Y la verdad es que estamos cansados, porque no es sólo este Gobierno, son todos los gobiernos: Macri, Cristina, Alfonsín. Todos nos fueron haciendo puré", afirmó.

"Hace más de un año que venimos trabajando con Brasil para mandar vehículos. Lo que pasa es que en este último año no pudimos enviar porque con el dólar que nos pagaban a ciento y pico de pesos era imposible. No nos daban los costos. La idea es que es empezar a ensamblar allá, porque el personal de la filial ya todo el know-how como para poder producir en Brasil. Esta es la realidad. La idea es implantarnos en Brasil y ser fuertes allá. El mercado brasileño es muy grande y queremos ir para adelante", explicó.

Pionero en un rubro en el que se destacan Tito, de San Luis, y Volt, de Córdoba, Sero Electric produce cinco modelos: un sedán para transporte individual y cuatro con distintas capacidades de carga que llegan hasta el pequeño furgón. El rubro, prometedor en la medida en que el mundo trata de avanzar en dirección a la movilidad eléctrica, se vuelve muy difícil de explorar en la Argentina en la que -según palabras de Naya- el empresario no para de tener que "renegar".

"Renegar significa las presiones que tenés. No solo impositivas: los sindicatos, no hay crédito y, en un contexto de inflación, los precios de los proveedores cambian día a día porque tienen los mismos problemas que nosotros. Son pymes que tratan de salir adelante. Entonces, todo es complejo. Es un país muy complicado para trabajar. No te dejan avanzar. A mi me encanta estar con la gente con la que trabajo. Enseñarles a los empleados. Capacitarlos es una pasión. Lo único que estamos haciendo es invirtiendo porque no estamos ganando plata", relató.

En mayo de 2015, se presentó en La Matanza el proyecto del Sero Electric.

En mayo de 2015, se presentó en La Matanza el proyecto del Sero Electric. En 2019, se lanzó el primer auto eléctrico homologado fabricado en la Argentina. De las 700 piezas que tiene el auto, 10 son importadas y no se consiguen por parte de proveedores argentinos, por lo que casi el 80% del vehículo tiene componentes de origen local.

Naya refirió que "hasta ahora van 100 autos entre todas las versiones". "Poco a poco está creciendo la demanda, ya que el público toma mayor conciencia sobre la movilidad eléctrica. La mayor cantidad de clientes son empresas", destacó. En ese sentido, apuntó que de las unidades comercializadas -90 hasta la fecha- muchas de ellas fueron adquiridas por empresas como YPF, Aluar, Loma Negra y Techint, con el fin de ser usadas internamente como parte de sus flotas.