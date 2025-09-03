Nuevo dueño, nuevo avión y más rutas: Flybondi desafía un plan histórico

Tras el ingreso del fondo americano COC Global como nuevo socio mayoritario de la compañía, Flybondi empieza a despegar. La low cost sumará un nuevo avión a su flota -ya adelantó que no será el único-, debutará en nuevas rutas internacionales y pospuso un antiguo plan de la aerolínea para focalizarse en fortalecer su operación.

La línea amarilla dio a conocer este miércoles que sumará un Airbus A320 a su flota bajo modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). Se trata de una herramienta muy utilizada en la industria que implica que la aeronave se alquila por un tiempo determinado, con tripulación extranjera, servicio de mantenimiento y seguros.

El nuevo avión que se suma a la flota de 14 aeronaves que tiene actualmente la aerolínea, pertenece a AvionExpress Brasil, subsidiaria de la compañía lituana Avion Express y parte de Avia Solutions Group, un grupo también de propiedad lituana, pero con sede en Irlanda.

"El nuevo avión representa el primer paso en la ampliación de flota que Flybondi desplegará de cara a la próxima temporada de verano", expuso la empresa en un comunicado.

En busca del segundo lugar

Esta noticia significa un paso más en la nueva estrategia de recuperación de Flybondi. Es que, desde el ingreso que COC Global Enterprise, un fondo inversor estadounidense dedicado a descubrir y potenciar empresas de alto valor en los Estados Unidos y América latina, la aerolínea puso sus energías en recuperar el segundo lugar en el mercado aerocomercial local, cedido en los últimos meses después de haberse consolidado en esa posición.

Cabe resaltar que Flybondi fue la segunda mayor jugadora del mercado doméstico durante todo el año pasado y la mitad de 2025, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Solo estaba por detrás de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, durante los últimos meses, su participación bajó y se quedó con el tercer puesto, un lugar que, antes, ocupaba su competidora directa y también low cost JetSmart.

De acuerdo con los últimos datos de ANAC, correspondientes a julio de 2025, la línea amarilla se quedó con un 17% del mercado local, ya que transportó a un total de 262.357 pasajeros. El mismo mes del año pasado tenía una participación del 22%. Actualmente, el liderazgo del mercado argentino lo conserva la línea de bandera, con el 58% del mercado; le sigue JetSmart con el 23 por ciento.

Esta situación la llevó a reconsiderar su estrategia y a encarar una etapa de expansión. Es por eso que recientemente anunció que empezaría a volar a dos nuevos países de la región: Paraguay y Perú. En el primer caso, operará la conexión Buenos Aires-Encarnación, para cubrir la alta demanda de paraguayos que cruzan el puente Roque González de Santa Cruz y vuelan a la Ciudad de Buenos Aires desde Posadas. En el segundo caso, conectará Puerto Iguazú con Lima.

De esta manera, la nueva red de rutas de Flybondi estará compuesta por 1 7 conexiones nacionales con 20 rutas activas, siete rutas a Brasil -cuatro de ellas empezarán a opera en diciembre-, una a Paraguay y otra a Perú.

Se pospone el plan 'Bolsa'

La incorporación del nuevo accionista, además, puso un freno temporal a un proyecto que la aerolínea tenía desde 2023. Es que en octubre de aquel año Flybondi firmó un acuerdo con Integral Acquisition Corporation, una SPAC mediante la que buscaba llegar a cotizar en Nasdaq a través de una fusión inversa. Esta operación se realizó en Reino Unido, donde se basó Flybondi Holdings.

La SPAC es una empresa que no tiene operaciones propias, pero cotiza en bolsa con el fin de fusionarse con una compañía privada (en este caso, Flybondi). El objetivo final era que esta última pudiera salir a bolsa más rápido y con menos trámites que en una IPO (oferta pública inicial) tradicional.

El cierre de la operación, que valuaba a la compañía en unos u$s 320 millones, estaba previsto para la primera mitad de 2024. Las empresas extendieron el plazo para concretarlo en dos oportunidades. La última vez fue hasta el 30 de abril de 2025. Poco más de un mes después, Flybondi rescindió aquel contrato por mutuo acuerdo entre ambas partes.

Esta semana se conoció un documento proveniente de Companies House, el Registro Público de Comercio del Reino Unido, en el que indicaba que Flybondi Holdings recibió una intimación bajo apercibimiento de ser disuelta en dos meses y de que sus bienes pasen a la Corona Británica.