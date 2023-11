Nueva preocupación en el sistema de salud: faltan insumos básicos para cirugías y estudios cardiológicos

La crisis del sistema de salud suma una nueva complicación : faltan insumos básicos para estudios cardiológicos y cirugías de emergencia como angioplastias en casos de infartos o accidentes cerebrovasculares, cuya inadecuada o imposible realización puede derivar en la muerte del paciente. Escasean drogas esenciales como contrastes para estudios de alta complejidad y stents para procedimientos quirúrgicos.

Las entidades médicas del sector expresaron su máxima preocupación, sin respuestas ni promesas de solución hasta el momento. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la Federación Argentina de Cardiología (FAC), la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares (CACCV) y el Colegio Argentino de Cardiología (CAC) alertaron sobre los efectos que tiene para el paciente las actuales condiciones de abastecimiento.

Por el cepo a las importaciones, la situación obliga a reprogramar cirugías que pueden esperar hasta el ingreso del insumo. Los casos más delicados son las urgencias, donde se prioriza el acceso a las drogas o elementos indispensables para llevar a cabo el procedimiento. De lo contrario, corre riesgo la vida de la persona.

En relación a los precios, los aumentos en los insumos y reactivos usados en las prácticas trepan al 400% comparado a semanas atrás, sumado a que los proveedores están entregando de forma muy limitada el poco stock disponible y los valores rigen al momento de hacer el pedido, abonando con una transferencia de manera inmediata.



"Tenemos mucha incertidumbre por la falta de insumos y las entregas en cuotas. Muchas negociaciones se caen de un día para el otro, cuando antes teníamos acuerdos anuales o semestrales. Se buscan sustitutos según la especialidad médica, lo que genera costos extra que debemos absorber. Intentamos cubrir al paciente que tiene una situación grave de salud y no podemos dejarlo solo", explicaron desde una de estas asociaciones.



Las entidades de cardiología alertan que faltan insumos clave como stents.

Desde otra, agregaron que el instrumental que se rompe o tiene una falla no se puede arreglar. Hay mucho material que está al límite. Si se rompe, tenemos un grave problema porque no tenemos remplazo. No hay repuestos y es casi imposible entrar un equipo nuevo. Estamos esperando desde hace más de seis meses algunas piezas que esperan la aprobación SIRA en Aduana".

La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a los ministerios nacionales de Salud y de Economía que, "en el más breve plazo posible, arbitren los medios necesarios a fin de agilizar las gestiones burocráticas que correspondan, de modo de asegurarles a profesionales de la salud, sanatorios, hospitales, laboratorios, empresas, cámaras empresariales u otras entidades habilitadas para la comercialización de insumos médicos críticos la posibilidad de acceder a los mismos con la prioridad y rapidez que ameritan".

Los reclamos del sector se suman a los que hicieron días atrás instituciones de diagnóstico médico, bioquímicos y odontólogos. "Nos enfrentamos a una situación crítica debido a la escasez de insumos médicos para llevar adelante las prácticas. Es el caso de contrastes para resonancia y tomografía, lo que afecta la realización de esos estudios, así como la calidad de atención a los pacientes", advirtió la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) días atrás.

Las entidades de cardiología argumentan que el instrumental que se rompe o tiene una falla no se puede reemplazar ni arreglar.

La entidad señaló que los proveedores les manifestaron que no tienen stock hasta abril o mayo de determinados productos como contrastes endovenosos para tomografías y hasta diciembre próximo para el resto de los contrastes.

Este mes, los odontólogos se suman a la lista de profesionales que comenzaron a cobrar copagos a afiliados de prepagas. La decisión se toma a pocos días de que los laboratorios y bioquímicos anunciaran un bono para quienes requieran el servicio, explicó la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), que aseguró que el arancel promedio será $ 3000.

Dos meses atrás, Cora le envió una carta al Ministerio de Salud pidiendo "una actualización automática por índice de inflación de los aranceles y honorarios profesionales que abonan las obras sociales y prepagas junto al estricto cumplimiento de los plazos de pago convenidos".