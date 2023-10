Norton invierte $1900 millones para duplicar su producción de espumantes

Norton invertirá $ 1900 millones para construir una nave industrial en Luján de Cuyo. El objetivo de la bodega mendocina propiedad de la familia Swarovski, es lograr la elaboración integral de sus vinos espumantes que estaba tercerizada, y, además, duplicar su producción que, con este desembolso, pasará de 2 a 4 millones de botellas por año.

Impulsado por una alta demanda tanto a nivel local, como internacional, el proyecto de la bodega -cuenta con el apoyo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el programa Crédito Argentino (CreAr)- tiene el objetivo de ampliar las exportaciones de sus espumantes.

De hecho, durante el último año, l os espumantes Norton se exportaron a 72 países, entre ellos, Estados Unidos, Holanda, China, India y Francia, por un total de u$s 20 millones. A causa de la alta demanda, la producción creció 24 por ciento.

La puesta en marcha de la nueva nave industrial permitirá, además, incrementar en un 5% la dotación de personal. De esta manera, la bodega pasará a tener un staff de más de 500 personas.

Michael Halstrick, CEO de Norton, recordó que no es la primera operación que la bodega realiza con el BICE. En 2004, obtuvo un crédito por $ 6,6 millones, con el que la compañía cuadruplicó la capacidad de embotellamiento de la bodega, amplió sus depósitos y readecuó sus instalaciones como centro turístico de la Ruta del Vino.

"Esta industria tiene la característica de que la inversión en capital de trabajo es muy intensiva. Por el tiempo de elaboración de nuestros productos, que muchas veces tienen que evolucionar durante meses o años en barrica, es fundamental tener capital disponible para seguir invirtiendo", explicó el ejecutivo.

El financiamiento del BICE permitirá optimizar el proceso de fraccionamiento tanto de vinos como de espumantes de toda la bodega. Asimismo, Norton podrá ampliar su portfolio de espumantes.

Las exportaciones de vino caen aun sin retenciones

La Argentina está dentro de los cinco países productores de vino más importantes del mundo. Sin embargo, el vino argentino representa menos del 2,5% de la oferta en el exterior.

De hecho, el quite de retenciones que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, en julio pero que comenzó a regir en septiembre para las exportaciones de vino, no tuvo aún el impacto esperado en la industria vitivinícola. Con esta medida, los productores dejaron de pagar el 4,5% de retenciones, a la vez que el sector se ahorrará unos u$s 40 millones por año, según cálculos del Instituto Nacional Vitivinícola (INV)

Según los últimos datos del INV, los despachos al exterior se desplomaron por noveno mes consecutivo en septiembre. La Argentina exportó en los primeros nueve meses de 2023 unos 147 millones de litros de vino. Se trata de 61 millones menos con respecto al mismo período del año anterior, lo que se traduce en una caída del 29,3 por ciento.

Del total exportado, 114,6 millones (77,9%) corresponden a vinos fraccionados -que tuvieron una caída del 26%- y 32,6 millones (22,1%) son vinos a granel -con una desaceleración del 38,9%-.