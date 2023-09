No llegan a fin de mes: la mitad de los jóvenes quieren sumar 'changas' freelance para generar ingresos extra

Casi la mitad de los jóvenes quiere sumar un trabajo freelance para combinarlo con su empleo y generar ingresos extra. Así se desprende de un informe de la consultora Taquion Research, que reveló cuál es la modalidad laboral favorita y qué tipo de estructuras priorizan personas de entre 18 y 30 años.

Según la encuesta, el 48,6% quiere combinar su trabajo fijo actual con uno freelance para aumentar su remuneración. En tanto, otro 27,5% "está definitivamente interesado" en desempeñarse bajo esta modalidad. El universo de adeptos a este formato en auge se amplía si se tiene en cuenta que a un 5,2% le gustaría trabajar 'freelo' (como se dice en el sector), pero "su profesión no se lo permite". En tanto, un 18,8% prefiere tener un puesto fijo.

"Esto condiciona bastante las respuestas y nos habla de un espacio sin completar tanto por las horas disponibles para trabajar, como por los salarios", explicó la consultora en su estudio, que interpreta estos datos en un contexto de bajo desempleo, pero con una creciente precarización que afecta al segmento más joven de la sociedad. Si bien la actividad industrial se desaceleró (último dato oficial disponible), el nivel de ocupación registrado no mostró impacto del enfriamiento. Por lo contrario, experimenta más de 30 meses consecutivos de suba.



Sin embargo, parte de este aumento corresponde a monotributistas y trabajo considerado 'precario'. Y aunque hasta ahora las empresas lograron mantener, en buena medida, los puestos de empleo formales, el escenario de incertidumbre obligó a muchas a ajustar, dejando en suspenso hasta después de las elecciones búsquedas laborales que tenían previsto lanzar en lo inmediato.

La consultora Ecolatina también da cuenta de que, muchas veces, un solo trabajo no alcanza. A medida que los ingresos cayeron, el pluriempleo aumentó un 25% y ya hay más personas con más de un trabajo que desocupados. El fenómeno de la sobreocupación creció de forma constante desde la corrida cambiaria de 2018 hasta el actual estado de crisis permanente, profundizándose con la pandemia.

Teniendo en cuenta los datos oficiales, para Ecolatina, 2023 terminará con un 10% de trabajadores pluriempleados: son 1,4 millones de personas en las ciudades relevadas y unas 2 millones al extrapolar el dato al total del país. El 60% son mujeres y casi la mitad tiene menos de 40 años. Además, uno de cada tres tiene entre 30 y 40 años.

La consultora también destacó que la tendencia no solo se da en quienes hacen malabares para llegar a fin de mes, sino también en los estratos de ingresos más altos , en los niveles 8 y 9: personas que podrían trabajar menos, pero no quieren bajar su calidad de vida. Así, casi la mitad de los empleados con más de un trabajo se ubican en uno de los tres deciles de ingresos per cápita familiar más altos y solo uno de cada cuatro se encuentra en alguno de los tres deciles más postergados.

Dónde les gustaría trabajar a los jóvenes y dónde creen que hay más ofertas laborales

Al analizar el tipo de contratación predilecta, Taquion encontró diferencias en cuanto a la edad. A medida que se avanza en el tiempo, los más grandes se inclinan por la relación en dependencia. En cambio, los más jóvenes eligen ser autónomos o monotributistas. Un 49,5% de los mayores de 25 años quiere estar en relación de dependencia versus un 36,5% del rango de entre 18 y 24 que así lo prefiere.

En cambio, un 39,1% de los de esta franja quiere ser independiente o monotributista contra un 25% de los mayores de 25 que opta por este régimen. Asimismo, a un 24,4% de los menores de 25 le da lo mismo, cifra que alcanza el 25,5% en los mayores de esta edad.

A la mayoría (un 37,8%) le gustaría trabajar en el sector privado. Es la primera opción de casi dos de cada cinco jóvenes y hacia donde apunta el 45% de los varones. En el caso de las mujeres, no hay una predilección por un sector en particular. Le sigue un 33,3% al que le da lo mismo porque "trabajo es trabajo", un 22,9% que quiere hacerlo en el ámbito público y un 6% que quiere entrar al tercer sector (ONGs, sociedades civiles, etcétera).

Casi la mitad (el 49,6%) prefiere que su puesto tenga una modalidad virtual, ya sea de forma completa o parcial.

Por su parte, al 60,3% le gustaría incorporarse a una organización que combine prácticas de una estructura vertical que le diga con seguridad qué tiene que hacer y de una horizontal donde tenga libertad para tomar ciertas decisiones. En tanto, un 23,4% prefiere una modalidad puramente horizontal contra un 16,3% que opta por una vertical.



"El grupo que compone a quienes buscan una estructura más horizontal es en un 59% jóvenes que ya tienen un trabajo, mientras que los que apuntan a una más vertical son en un 53% que aún no tienen empleo y lo están buscando", destacó Taquion en su relevamiento.



A su vez, casi la mitad (el 49,6%) prefiere que su puesto tenga una modalidad virtual, de forma completa (el 24,7% quiere trabajar home office) o parcial (el 24,9% desea un mix de trabajo remoto y presencial). En cambio, un 33,2% prefiere el formato presencial. Y a un 17,3% le da lo mismo.