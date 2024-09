Nike despidió a su CEO por la caída en las ventas

La compañía de indumentaria deportiva Nike Inc. destituyó a su CEO, John Donahoe, y contrató al ejecutivo Elliott Hill en un intento por devolver a la marca deportiva en crisis a sus días de gloria. El nuevo número uno, de 60 años, se había unido originalmente a Nike en 1988 y se desempeñó como presidente de consumo y mercado antes de jubilarse en 2020. Asumirá el cargo el 14 de octubre. Donahoe, de 64 años, se jubilará y seguirá siendo asesor hasta enero, según informó la agencia Bloomberg.

El gigante de las zapatillas tuvo que hacer frente a la caída de las ventas y a la deserción de clientes hacia marcas deportivas emergentes como On y Hoka, así como hacia sus competidores más establecidos. Donahoe, exdirector de eBay Inc. y consultor de Bain & Co. que asumió el cargo en 2020, ha sido en gran medida el rostro de la caída.

"Todos somos conscientes de que hemos enfrentado desafíos durante el último año, pero nuestra base sigue siendo extremadamente sólida", dijo el presidente ejecutivo, Mark Parker, en un memorando a los empleados. "Ahora más que nunca, necesitamos unirnos para acelerar y alcanzar nuestro potencial para construir lo que viene para el crecimiento de Nike Inc.", agregó.

Los inversores buscarán que el nuevo régimen acelere el desarrollo de productos y lance más de la revolucionaria tecnología de zapatillas que en su día definió a la marca. La decisión de traer de vuelta a un ejecutivo veterano, en lugar de recurrir a otro externo menos inmerso en la cultura de innovación de Nike, apunta a la desesperación de la empresa por revertir una caída de las ventas que ha dañado las acciones, la moral de los empleados y el prestigio mundial de la marca.

En un mensaje al personal tras el anuncio, Hill dijo que sabe que "las cosas no han sido fáciles". Instó a los empleados a unirse como equipo y actuar con sentido de urgencia, diciendo que la empresa necesita ofrecer resultados ahora y prepararse para el éxito futuro.

John Donahoe y Mark Parker el 8 de septiembre de 2022. Fotógrafo: Tom Hauck/Getty Images

Dentro de la empresa, hubo señales de entusiasmo: algunos empleados celebraron la noticia del cambio de director ejecutivo con botellas de prosecco esparcidas sobre un escritorio en la oficina, según una foto vista por Bloomberg News.



"Los empleados buscan un nuevo comienzo después de culpar a Donahoe por los errores de la era de la pandemia", dijo Adam Calamar, gestor de cartera de Jensen Investment Management, que posee acciones de Nike desde 2011. "Hill representa la esperanza de un reinicio estratégico y un resurgimiento cultural".

