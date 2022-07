Neumáticos: el conflicto sigue sumando paros y entra en un laberinto sin salida visible

Después de haber hecho 12 paros en dos meses, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) realizó otra medida de fuerza en las tres fábricas de cubiertas que hay en el país. Fue el martes, en el turno de la noche de ese día a la mañana del miércoles, en reacción a otra audiencia sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo. El conflicto, que es por la revisión de la paritaria que venció el 30 de junio, sigue escalando y parece estar en un laberinto sin salida: con fuertes denuncias contra las empresas y el Gobierno, el gremio lanzó un nuevo plan de lucha para esta semana.

En la planta de la japonesa Bridgestone, de Llavallol, el paro total de actividades será desde el comienzo del turno noche del jueves 21 hasta el inicio del turno mañana del viernes 22, sin presencia en planta. En tanto, en las otras dos fábricas, la italiana Pirelli (en Merlo) y la nacional Fate (San Fernando), la medida empezará con el inicio del turno tarde hasta el comienzo del turno noche de ese mismo día. Tampoco habrá presencia en planta.

" No permitiremos la imposición unilateral y prepotente de las patronales. No volveremos a esos tiempos oscuros donde se formó el atraso salarial y se flexibilizaron las condiciones laborales. Las patronales deben respetar la negociación colectiva ", proclama el comunicado que difundió el Sutna, cuyo secretario general, Alejandro Crespo, no proviene del gremialismo peronista sino de la izquierda.

El conflicto estalló el 17 de mayo, cuando venció la conciliación obligatoria que dictó Trabajo. El gremio no acepta la última oferta que hicieron las empresas para actualizar la paritaria julio 2021-junio 2020: un aumento del 66% -16 puntos por encima del porcentaje original- y el pago de un bono anual para quienes trabajen en fines de semana.

Para el gremio, el incremento es insuficiente frente a la inflación y exige el pago al 200% para las horas de sábados y domingos. Hace dos meses que las audiencias son diálogos de sordos en este punto. Incluso, pese a que se involucraron directamente los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y de Trabajo, Claudio Moroni.

El Sutna salió de la audiencia del lunes denunciando la "conducta desleal y mala fe" que las empresas "han vendio sosteniendo desde hace meses, negándose a continuar la negociación y presionando a los trabajadores en forma individual en cada planta". Calificó a la oferta de "precaria, improvisada, insuficiente e incompleta". Acusó "al mayor representante de Fate" -es decir, a su dueño, Javier Madanes Quintanilla- de presionar por los medios al Gobierno para conseguir dólares para insumos. "Sin embargo, lo que ocurrió fue un gran ingreso de materia prima traída del exterior que queda acopiada en los depósitos de las tres fábricas sin ser utilizada", agregó.

En tanto, denunció a Pirelli ante el Ministerio de Trabajo porque su jefe de planta agredió físicamente a representantes del sindicato durante el paro del jueves. " Mientras tanto, el CEO de América latina de esa empresa anuncia al Ministro de Producción en las páginas oficiales del Gobierno argentino una suba importante en la producción y exportación, así como la incorporación de personal, cuando la realidad es que, en la fábrica, incorporaron a trabajadores precarizados por medio de contratos falsamente eventuales, en una clara e injustificable política de fraude laboral ", señaló.

El jueves, mientras había paro en la planta de Merlo, Scioli se reunió con César Alarcón, CEO de Pirelli América latina

La referencia es a la reunión que, ese mismo día, mientras se realizaba el paro en Merlo, Scioli tuvo en Brasil con César Alarcón, CEO de Pirelli América latina, quien, según el comunicado del ministerio, expresó "la voluntad de favorecer inversiones en la Argentina" y explicó que, este año, proyecta "terminar con el doble de exportación respecto a 2021 y con un aumento de la producción total que es casi del 20% más con relación al año pasado". Mencionó 350 contrataciones en la empresa durante los últimos 18 meses.

El Sutna también recordó que Bridgestone recibió un fallo judicial en contra, en el que se le ordenó que "cese en la conducta de acoso y hostigamiento tendiendo a obstaculizar el ejercicio regular de la función sindical" y "se abstenga de continuar con las represalias adoptadas por participación en medidas de acción gremial y otras actividades desplegadas como consecuencia dle pleno ejercicio de libertad sindical".

El golpe que recibió el Gobierno en el revoleó del Sutna fue por "haber permitido" que las empresas "acopien materia prima en sus depósitos comprada a dólar oficial, mientras se mantienen intransigentes en la paritaria salarial, repitiendo la misma propuesta más de una docena de veces ante la inacción de los Ministerio de Trabajo y de Producción del mismo Gobierno que les concedió los dólares".

El conflicto involucra a 5000 operarios entre las tres plantas, cuya producción mensual, según datos el sindicato, es de 1 millón de neumáticos. Por eso, tiene en vilo a las automotrices, ya que proveen a la mayoría de los modelos que se producen en el país. Entre ellos, los de más volumen de producción, ventas y exportaciones, como el Fiat Cronos, el Peugeot 208 (ambos, de Stellantis) y las pick-ups Toyota Ranger, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Renault Alaskan y Nissan Frontier. Estas dos, de hecho, debieron interrumpir su línea de producción en Santa Isabel, Córdoba, durante 48 horas el mes pasado debido a la falta de cubiertas.