Tras una batalla contra una enfermedad, falleció Diego Lerner, el argentino que, hasta hace semanas, lideró a Disney en América latina.

“ Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar ”, declaró el CEO de The Walt Disney Company, Bog Iger, a través de un comunicado.

Con 35 años en Disney, Lerner consolidó el negocio de la TV paga en América latina desde 2000. Comandó los lanzamientos de los Disney Channel en la región y lideró la integración de la fusión ESPN-Fox Sports, tras la adquisición del imperio mediático de Rupert Murdoch por parte de la corporación. Una operación que, también, implicó la unión y reorganización de los productos de streaming de ambos gigantes.

Porteño, abogado, alguna vez recordó que su primer contacto con Disney fue cuando vio La Noche de las Narices Frías en el cine. “ Soñé un mes con Cruella de Vill y su tapado ”, rememoró.

En 1990 abrió las primeras oficinas de Disney en la región, con sólo cinco personas. Entre 2009 y 2017 presidió Disney para Europa, Oriente Medio y África. Estaba basado en Londres. En 2018, regresó a América latina para liderar la región como presidente.

Casado y padre de tres hijos, era dueño del Haras El Dock, en Luján, donde recibió a celebridades globales del mundo del espectáculo y, también, de los negocios.

A fines de noviembre, Disney había anunciado su retiro y lo nombró Presidente Honorario de The Walt Disney Company Latin America.