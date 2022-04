Mirgor quiere construir un puerto de u$s 210 millones en Tierra del Fuego

El grupo industrial Mirgor construirá un puerto en la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde están sus plantas de producción de electrónica. La iniciativa insumirá un desembolso aproximada de u$s 210 millones, para la cual sumará a otros inversores privados. Espera construirlo en un plazo de 14 meses y que empiece a funcionar en mayo de 2024, según informó la propia compañía, en una presentación que hizo del proyecto junto a las autoridades provinciales.

Se prevé que el puerto dé servicios a todas las actividades industriales y civiles de la zona , sobre un predio de más de 200 hectáreas ubicado en la costa norte de Río Grande.

"Esta obra permitirá abrir nuevas oportunidades de desarrollo para Tierra del Fuego y, en particular, en Río Grande y todas sus industrias asociadas", explicó el CEO de Mirgor, José Luis Alonso, en la presentación.

" Por su ubicación, esta nueva infraestructura portuaria es un punto estratégico en todas las rutas marítimas australes, hacia el territorio antártico y, en especial, para el restablecimiento del tránsito con las Islas Malvinas ", agregó.

Alonso participó de una reunión con el gobernador fueguino, Gustavo Melella, y otras autoridades, donde se presentó el proyecto, en el que equipos técnicos de la provincia trabajan desde hace dos años. Se espera que la construcción del puerto dé trabajo a unas 400 personas.

"Hoy se mantuvo una reunión con autoridades de la Provincia de Tierra del Fuego en donde se ha anunciado la intención de llevar adelante la construcción de un puerto para la ciudad de Río Grande", informó luego Mirgor en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Con plantas en Tierra del Fuego, Mirgor es un grupo con 3700 empleados y siete unidades de negocios. Las principales son la fabricación de piezas electrónicas para la industria automotriz -provee a prácticamente todas las terminales radicadas en el país-, electrónica de consumo (televisores y aires acondicionados), celulares (es el único fabricante local de Samsung) y retail. En los últimos años, sumó desarrollo de software y exportación de commodities agrícolas. Su controlante, con la mitad de su capital, es la familia Caputo; entre ellos, Nicolás, amigo íntimo y socio político de Mauricio Macri. El resto cotiza en la Bolsa porteña. El Estado nacional, a través de la Anses, es su mayor accionista individual.

El año pasado, el grupo facturó $ 188.888 millones, 45,49% más que en 2020 . El monto incluye $ 30.400 millones en concepto de promoción industrial. Ganó $ 6190,23 millones, contra un resultado neto positivo de $ 8690,46 millones el año anterior.