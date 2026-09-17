Metrotel se convertirá en un nuevo jugador del mercado móvil argentino y quedará a cargo de una cartera de seis millones de líneas que Telecom debe transferir para completar la compra de Telefónica.

Para esta nueva unidad de negocios, la compañía decidió no usar la tradicional marca corporativa, sino que optó por Tuenti, de acuerdo con fuentes del mercado.

El acuerdo definitivo entre Telecom y Metrotel todavía no fue presentado ante las autoridades y aún deben definirse el precio de la cesión, el esquema de traspaso y las condiciones operativas del nuevo servicio.

Consultada por El Cronista, la compañía indicó que no hará comentarios sobre el proceso.

La llegada de Metrotel al negocio celular representa un cambio de escala para una compañía que hasta ahora estuvo enfocada principalmente en clientes corporativos, operadores y servicios mayoristas de telecomunicaciones. Con la transferencia, pasará a competir por usuarios finales junto con Personal y Claro.

Tuenti ya funciona en la Argentina como una marca de telefonía móvil prepaga y digital, con planes de bajo costo y contratación a través de canales online. La empresa opera como un operador móvil virtual, es decir, presta el servicio sin contar con una red propia de antenas y utiliza infraestructura de otro operador. Hasta ahora, su actividad estuvo asociada a Telefónica y a la red de Movistar.

La posible elección de Tuenti le permitiría a Metrotel ingresar al mercado masivo con una marca ya conocida por los usuarios de telefonía móvil. También marcaría una particularidad dentro de la salida de Telefónica del país: una marca creada por el grupo español quedaría en manos del nuevo operador que recibirá parte de los clientes que hasta ahora pertenecían a Movistar.

Un nuevo jugador con seis millones de líneas

El paquete que recibirá Metrotel forma parte de las condiciones impuestas por la Autoridad Nacional de la Competencia para aprobar la compra de Telefónica por parte de Telecom. La operación, anunciada en febrero de 2025 por u$s 1245 millones, concentró bajo un mismo grupo a Personal y Movistar, dos de las tres principales redes móviles del país.

Para evitar que el mercado quedara reducido a dos grandes operadores, Telecom deberá desprenderse de seis millones de líneas móviles. Unos cuatro millones corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires y otros dos millones podrán estar distribuidos en distintas zonas del resto del país.

MARIANO CAMPOS

La transferencia incluye los contratos, los números telefónicos y el historial de los clientes. También contempla los recursos necesarios para que el nuevo operador pueda prestar el servicio. Durante el período inicial, Telecom deberá garantizar el acceso a infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión mientras Metrotel desarrolla su propia capacidad operativa.

Claro quedó excluida de manera expresa como posible adquirente de esa cartera. El objetivo del esquema es que la cesión genere un tercer jugador con escala suficiente para competir en el mercado móvil y evitar una concentración excesiva en manos de Personal y Claro.

El proceso también abarca el negocio de internet fija. Telecom debe transferir alrededor de 211.400 clientes de banda ancha en 28 localidades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde la empresa resultante de la compra supera los límites de participación establecidos por la autoridad.

Del negocio corporativo al consumo masivo

Metrotel llega a esta operación con experiencia en infraestructura, pero sin antecedentes relevantes en la atención directa de millones de consumidores. La compañía cuenta con más de 8000 kilómetros de fibra óptica propia y desarrolló servicios de conectividad para empresas, operadores y proveedores de internet.

Su negocio también incluye infraestructura compartida y redes de fibra al hogar bajo un modelo neutral, que permite que distintos prestadores utilicen una misma red para ofrecer sus servicios. Ese conocimiento podría facilitar la expansión hacia el mercado residencial, aunque la operación móvil le exigirá capacidades diferentes.

Telecom debe transferir seis millones de líneas de telefonía móvil y 211.400 clientes de banda ancha para completar la fusión con Telefónica

Metrotel pertenece desde 2017 a los fondos Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors, que compraron el 100% de la compañía a Sociedad Comercial del Plata por u$s 190 millones. En 2025, la empresa facturó alrededor de u$s 58 millones y proyectaba invertir u$s 25 millones durante este año para ampliar y modernizar su infraestructura.

La Autoridad Nacional de la Competencia ya aprobó a Metrotel como adquirente de los clientes que Telecom debe ceder. El paso siguiente es que ambas compañías acuerden el precio y las condiciones de la operación y presenten el convenio definitivo ante el organismo.