Las acciones de Axtel (AXTELCPO) y Controladora Axtel (CAXTEL) se dispararon más de 18% durante la jornada del viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que se conociera la intención de 4 Tech Plus de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con una prima superior a 27% sobre los títulos de ambas compañías.

Los títulos de Axtel llegaron a subir hasta 18.60% para alcanzar los MXN$3.57 por acción alrededor de las 7:52 horas de Ciudad de México. Posteriormente, moderaron el avance para ubicarse en torno a MXN$3.45, de acuerdo con datos de la BMV.

El movimiento representa la mejor jornada para las acciones de Axtel desde abril de 2024, cuando registraron un avance de 14.22% al cierre.

En paralelo, las acciones de Controladora Axtel llegaron a subir 21.69%, hasta los MXN$1.12 por título, antes de recortar parte de las ganancias y ubicarse alrededor de MXN$1.08.

OPA de Axtel, la propuesta de 4 Tech Plus

El repunte ocurre un día después de que Axtel informó que 4 Tech Plus, un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) representado por Tomás Milmo Santos, presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los documentos relacionados con su intención de realizar una OPA por las acciones de Axtel y Controladora Axtel.

La oferta contempla una prima de 27.2% para Axtel y de 29.1% para Controladora Axtel, con base en los precios de referencia utilizados en el anuncio.

La OPA está dirigida a las acciones de ambas compañías que no son propiedad directa o indirecta de Tomás Milmo Santos, co-presidente de Axtel, y su grupo de accionistas.

“Los demás accionistas cuyos intereses se encuentran representados en los Consejos de Administración, han manifestado en principio la intención de adherirse a la oferta respectiva, sin asumir el compromiso contractual de hacerlo desde ahora”, señaló Axtel en el comunicado.

La operación ya recibió las autorizaciones correspondientes de los Consejos de Administración de Axtel y Controladora Axtel. Sin embargo, su materialización todavía está sujeta a las autorizaciones regulatorias y contractuales aplicables.

Axtel y Controladora Axtel suben más de 19% en el año

El anuncio de la OPA ha acelerado las ganancias acumuladas por ambas emisoras en Bolsa.

Con el avance de este viernes, las acciones de Axtel acumulan un rendimiento superior a 19%, mientras que los títulos de Controladora Axtel registran un incremento de alrededor de 20.04%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

4 Tech Plus es una sociedad mexicana constituida con un objeto que incluye la adquisición y suscripción de acciones y valores, así como la participación en otras sociedades mercantiles o civiles.

La sociedad actúa como el vehículo de propósito especial utilizado para estructurar la OPA sobre Axtel y Controladora Axtel, en una operación que ahora deberá avanzar por el proceso regulatorio correspondiente antes de concretarse.