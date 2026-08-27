En esta noticia Tomás Milmo busca las acciones que aún no controla

4 Tech Plus, vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) representado por Tomás Milmo Santos, busca ampliar su participación en Axtel y Controladora Axtel mediante ofertas públicas de adquisición en la Bolsa Mexicana de Valores.

El oferente informó este jueves que presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la documentación para llevar a cabo las ofertas públicas de adquisición concurrentes por ambas compañías.

4 Tech Plus propone pagar MXN $3.86 por cada CPO de Axtel y 1.22 por cada acción de Controladora Axtel. Frente al cierre de la jornada del 27 de agosto, los precios representan primas de aproximadamente 28.2% para Axtel y 29.1% para Controladora Axtel, de acuerdo con los precios de mercado señalados.

Las acciones de Axtel cerraron el jueves en MXN $ 3.01, con un avance de 1.3%, mientras que los títulos de Controladora Axtel terminaron en 0.945, un alza de 0.74%.

La prima es todavía mayor si se compara con el promedio ponderado de los últimos 30 días de cotización, mismas que representan una prima de 39.1% para Axtel y 38.2% para Controladora Axtel frente a ese promedio.

Tomás Milmo busca las acciones que aún no controla

Las ofertas están dirigidas a las acciones de Axtel y Controladora Axtel que no son propiedad directa o indirecta de Tomás Milmo Santos y su grupo de accionistas.

Tomás Milmo Santos ha estado por décadas en diversas posiciones en Axtel, empresa que fundó junto con su padre en Monterrey en 1994, entonces llamada Telefónica Inalámbrica del Norte. Su primera presencia relevante en la industria a nivel nacional fue cuando en 1997 se abrió el mercado de las telecomunicaciones a la larga distancia ofrecida por jugadores alternativos a Telmex.

“Los demás accionistas cuyos intereses se encuentran representados en los Consejos de Administración, han manifestado en principio la intención de adherirse a la Oferta respectiva, sin asumir el compromiso contractual de hacerlo desde ahora”, señala el comunicado.

Los consejos de administración de ambas emisoras ya otorgaron las autorizaciones corporativas necesarias para continuar con el proceso. No obstante, las ofertas todavía están sujetas a las autorizaciones regulatorias y contractuales aplicables.

El SPV aseguró que cuenta con financiamiento comprometido suficiente para cubrir el precio de las ofertas.

La disponibilidad de los recursos estará condicionada a los requisitos habituales de este tipo de financiamientos, incluida la consumación de las ofertas.

4 Tech Plus es una sociedad mexicana cuyo objeto incluye la adquisición y suscripción de acciones y valores, así como la participación en otras sociedades mercantiles o civiles.