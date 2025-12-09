En esta noticia Tres motores de crecimiento

Las automotrices que producen en el país ya miran a 2026 con optimismo. Tras un segundo semestre marcado por la volatilidad en tasas y un consumo más prudente, los principales ejecutivos del sector coinciden en que la industria entró en una fase de normalización que permitirá cerrar 2025 en línea con lo previsto y encarar el próximo año con crecimiento, incluso en un mercado más competitivo.

Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, planteó que la recuperación es clara. “Este va a ser un buen año para el sector. Que esa dinámica continúe en 2026 es fundamental para todos los jugadores de la industria”, afirmó. También subrayó el rol de las mejoras fiscales para sostener las exportaciones: “Más de la mitad de los autos que producimos se exportan. Hay que seguir trabajando en competitividad”.

Renault espera un crecimiento de entre 5% y 7% para el año que viene, con unas 620.000 unidades estimadas. La empresa además avanza con una inversión de u$s 350 millones para producir una pick up en Santa Isabel, uno de sus movimientos industriales más relevantes en el país.

Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses, también adelantó que proyecta un año en expansión. “Da mucha esperanza planificar 2026 como dijo el ministro, con crecimiento para el próximo año”, señaló.

La marca calcula un avance de entre 10% y 15% en un mercado que ronda las 20.000 unidades. “Lo vemos apoyado en tres motores: el agro, Vaca Muerta y la minería”, sostuvo. La compañía además completó el traslado de su operación a un nuevo centro industrial en Zárate, fruto de una inversión de u$s 110 millones que entrará en funcionamiento en febrero.

Ricardo Flammini, presidente y director general de Nissan para Argentina, Chile y Perú, describió un cambio de ciclo. “Nuestra industria fue la gran ganadora. Hace tres años éramos los grandes perdedores. La recuperación es clara”, afirmó. Aunque reconoció que aún falta para alcanzar los 700.000 patentamientos anuales, aseguró que el consumidor es el principal beneficiado del nuevo contexto.

En el segmento premium, la recuperación llegó más rápido. Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, destacó la mejora del marco regulatorio. “Nos genera mucha credibilidad lo que ha venido haciendo el Gobierno en estos dos años de gestión”, dijo. La marca prevé duplicar sus ventas respecto del año pasado, impulsada por un escenario más previsible y por la disponibilidad completa de su gama. “Hasta hace dos años teníamos la mitad de la oferta. Ahora la gama es completa”, señaló.

El freno en las ventas durante la segunda parte de 2025 también marcó al sector. Barcesat explicó que el año había empezado con un crecimiento por encima del 60%. “Cuando aparece el ruido político, la incertidumbre del tipo de cambio y las tasas, se produce un freno”, dijo. Sibilla sostuvo que noviembre fue el primer mes que quedó por debajo de 2024 por el impacto del costo financiero.