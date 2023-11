Mercado Libre: por incertidumbre electoral y temor a devaluación, se dispararon las ventas de productos

Por la incertidumbre electoral, y su eventual impacto en variables como el dólar y la inflación, se dispararon las ventas de productos en Mercado Libre. La cantidad de artículos comercializados en la plataforma argentina del gigante regional de comercio electrónico creció 13% interanual entre julio y septiembre. En los tres trimestres anteriores, lo había hecho a un promedio de, apenas, el 1 por ciento .

El dato surge del informe de resultados que la empresa de Marcos Galperin presentó el miércoles, en Nueva York.

" Dado el entorno macro desafiante en la Argentina, creemos que hubo algún anticipo de demanda, a medida que el país avanzó hacia la fase final de las elecciones de este año. También, desplegamos ciertas medidas tácticas para respaldar ese crecimiento, como ajustes en nuestra oferta financiera, campañas promocionales cofinanciadas con vendedores y retoques en nuestras estrategias de marketing ", explicó Mercado Libre en la carta a sus accionistas.



Como el balance trimestral cerró el 30 de septiembre, todavía no reflejó el impacto que tuvieron en el consumo doméstico la disparada del dólar blue por encima de los $ 1000, que se produjo en la primera semana de octubre, ni la aceleración de compras que, por temor a una eventual devaluación del tipo de cambio oficial poselectoral , hubo en los días previos a la primera vuelta presidencial. Sí, en cambio, reflejaron el ajuste del 22% que tuvo esa cotización el 14 de agosto, día siguiente a las PASO.

MELI -tal cual su sigla bursátil en el Nasdaq- opera en 18 países de América latina. En el tercer trimestre de 2023, facturó u$s 3760 millones, un aumento interanual del 40%. Ganó u$s 359 millones, contra u$s 129 millones de un año antes. En nueve meses desde enero, acumuló ingresos por u$s 10.212 millones, un alza del 35,5%, y beneficios por u$s 822 millones, 2,6 veces más que en igual período de 2022.



En los números del pasado trimestre, los ingresos de Mercado Libre en México crecieron 66%, a u$s 772 millones, y, en Brasil, lo hicieron al 40% (u$s 2006 millones). En la Argentina, en cambio, subieron sólo 22%, a 825 millones. La contribución de la filial al negocio de la empresa perdió 3 puntos desde el 25% que había representado un año antes.

No fue el único efecto argentino. El resultado neto del trimestre (u$s 359 millones), explicó la empresa, incluye pérdidas netas de tipo de cambio por u$s 239 millones, de las cuales u$s 173 millones " están directamente relacionadas con nuestras recompras de acciones en el mercado argentino ".

Agregó que, también, incurrió en pérdidas cambiarias por u$s 40 millones, debido a normas contables (US GAAP) relacionadas con la revaluación de activos y pasivos en la Argentina, principalemente, efectivo atesorado en pesos, con su consecuente pérdida de valor frente al dólar.

" Esto fue mayor a los trimestres previos debido a la 'afilada' devaluación del peso a mediados de agosto. Habiendo dicho eso, bajo las normas contables locales, nuestros activos denominados en dólares en la Argentina (primariamente, cuentas por cobrar inter company) crecieron en valor en pesos argentinos, lo que creó una ganancia de tipo de cambio que condujo a una carga impositiva de u$s 76 millones ", amplió.

En su presentación, Mercado Libre hizo un ejercicio para graficarle a sus inversores los eventuales efectos en sus estados financieros de la contabilidad de su operación argentina hecha no al tipo de cambio oficial, sino a la tasa de cambio "blue chip". En tal sentido, calculó que, para los nueve meses entre enero y septiembre, los ingresos netos de sus operaciones habrían sido u$s 331 millones inferiores que los u$s 1583 millones reportados para el período.

" No obstante, también incurrimos en pérdidas de tipo de cambio significativas relacionadas con nuestras operaciones en la Argentina como resultado de la repatriación de fondos a través de la recompra de nuestras propias acciones en el mercado argentino, que sumaron u$s 386 millones para el mismo término de nueve meses. Esas compras están hechas a la tasa de cambio blue chip, que tuvo una brecha promedio de aproximadamente 103% por encima del cambio oficial en el período de nueve meses al 30 de septiembre de 2023 ", aclaró.

" Como resultado de nuestra estrategia de gestión de cash en la Argentina, creemos que nuestro ingreso neto y nuestro flujo de efectivo ya incorpora mucho del potencial efecto de una tasa de cambio devaluada. Estimamos que el impacto de la simulación en nuestro ingreso neto por los nueve meses al 30 de septiembre será en general neutro a ligeramente positivo ", afirmó.

En pesos, el negocio argentino de Comercio de Mercado Libre creció 180% en el tercer trimestre. En dólares, el incremento fue del 6,9%, a u$s 310 millones. En tanto, la división Fintech avanzó a u$s 515 millones desde los u$s 385 millones de un año antes. Dentro de ella, la actividad de servicios escaló de u$s 245 millones a u$s 344 millones y la de créditos, de u$s 139 millones a u$s 171 millones. En todos los casos, la comparación es contra el tercer trimestre de 2022.

Como consecuencia, en nueve meses, la filial argentina de Mercado Libre facturó u$s 2317 millones, un crecimiento superior al 30 por ciento.

" La fortaleza de la propuesta de valor de Mercado Pago está siendo cada vez más clara en este entorno rudo, a medida que los consumidores de la Argentina buscan formas simples para proteger su dinero de la inflación ", explicó.

" Creemos que esto fue evidente una vez más en el último trimestre, ya que el top of mind de Mercado Pago creció substancialmente trimestre a trimestre y año contra año, con el número de usuarios de nuestra cuenta remunerada superando los 10 millones por primera vez y activos subiendo más del 90% contra el segundo trimestre de 2023 y cinco veces año contra año, y contribuyó al crecimiento del volumen total de pagos de la plataforma del 238% en un análisis neutro de efectos cambiarios ", agregó.

" Esto muestra a nuestra operación Fintech en la Argentina creciendo substancialmente por encima de la inflación, con una brecha positiva entre el incremento del volumen total de pagos y el ensanchamiento de la inflacióin entre el segundo y el tercer trimestre ", continuó.