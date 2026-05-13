La popularidad de las criptomonedas en la Argentina alcanzó niveles récord, tanto en cantidad de usuarios como en volumen de dinero que se mueve cada año. Los argentinos encontraron en los criptoactivos, especialmente en las stablecoins, una alternativa para proteger el valor de sus ingresos y realizar transacciones cotidianas. “Tradicionalmente, los argentinos buscaron maneras de preservar su dinero en dólares. Entonces buscaron activos siempre que fueran estables para preservar el valor de su trabajo. Así se empezaron a usar las stablecoins, que son las criptomonedas cuyo precio se mantiene estable en el tiempo”, explicó Hemilse Debrouvier, gerente de Operaciones Latam Cono Sur de Binance. Las stablecoins más conocidas, como USDC y USDT, mantienen paridad uno a uno con el dólar y cuentan con respaldo en activos tradicionales. “Los usuarios argentinos encontraron una forma fácil de criptodolarizarse; es decir, pasar los dólares a activos de manera accesible”, señaló Debrouvier. Según el índice de Chainalysis, en 2025 la Argentina ocupó el puesto número 20 a nivel global y el segundo en Latinoamérica, detrás de Brasil. “Se estima que el 20% de la población argentina ya tiene criptomonedas y anualmente alrededor de u$s 94.000 millones se transaccionan en stablecoins", afirmó la ejecutiva. El perfil del usuario también está cambiando. “Hoy estamos hablando de un usuario holder, es decir, aquellos que compran criptomonedas y las mantienen en el tiempo. Pero ahora los usuarios las quieren usar, es decir, que estas cripto se convierten en una infraestructura de pagos”, detalló Debrouvier. La integración de las criptomonedas con los sistemas de pago locales es una de las novedades más destacadas. “Binance, por ejemplo, implementó el QR interoperable. Es decir, que la gente puede comprar cripto y después ir a cualquier comercio de Argentina y pagar con el reconocido QR directamente”, concluyó. El avance de estos usos muestra que el ecosistema cripto local empieza a ir más allá de la lógica de reserva de valor. En un mercado acostumbrado a buscar cobertura en dólares, las stablecoins ganan terreno como puente entre ahorro, pagos y nuevas formas de operar en la economía cotidiana.