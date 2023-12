Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, es el CEO del año

El apellido Bulgheroni tiene larga historia en la industria energética argentina. Marcos, actual Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group, fue distinguido como el CEO del año en la decimoprimera edición del premio al mejor CEO de 2023, un evento que organiza El Cronista, junto a la revista Apertura y PwC Argentina.

El ejecutivo fue elegido a través de la votación de más de 150 empresas de todas las industrias del sector que destacaron su integridad, resiliencia, adaptación, compromiso, gestión y transparencia.

El ejecutivo subrayó la importancia de crear equipos de trabajo eficaces y exitosos. A su vez, destacó la labor de los colaboradores de Pan American Energy Group, la segunda productora de hidrocarburos en la Argentina, que tiene presencia México, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Marcos Bulgheroni junto a Miguel Urus, socio a cargo de PWC Argentina y Hernán de Goñi, director periodístico en El Cronista

A su vez, se refirió a las enseñanzas que su familia, de larga trayectoria en la industria energética, le dejó respecto a la gestión empresarial: "Mi papá -por Carlos Bulgheroni- no pensaba en la Argentina como un lugar de competencia. Por el contrario, siempre soñaba con competir internacionalmente". A su vez, añadió: "Me dejó muy marcada la idea de que hay que internacionalizarse y competir a nivel mundial".

En tanto, admitió que, "tras el fin de años turbulentos -luego de la pandemia y los conflictos bélicos en el mundo-, 2023 se posicionó como la nueva normalidad". Develó que, luego de estas tensiones geopolíticas, "el mercado energético logró retornar a una cierta racionalidad, con precios relativamente altos". No obstante, sostuvo que se trata de un "equilibrio frágil y susceptible a que cualquier disrupción geopolítica, bloqueo de rutas comerciales, o algún efecto climático, altere este nuevo equilibrio".

Premio a la trayectoria

Por su parte, Eduardo Eurnekian, presidente del Grupo Corporación América, ganó el premio al CEO de la Trayectoria. El Grupo, que tiene presencia en diferentes sectores como la energía, la agroindustria y la infraestructura tiene, además, la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, por lo que opera los 33 aeropuertos del sistema nacional A de la Argentina, aunque también tiene presencia en Uruguay, Armenia, Italia, Ecuador Brasil y Perú.

Eduardo Eurnekian , presidente del Grupo Corporación América

El empresario destacó que "cualquier actividad se puede volver exitosa, si se trabaja en ello. Con imaginación y creatividad, se puede lograr. Todas las actividades tienen un proceso, una historia. Sin embargo, yo también tuve mucha suerte. Las ideas pueden ser brillantes, pero si detrás de ello no hay suerte, no puede ser".

A su vez, se refirió a la situación actual de la Argentina: "Estamos en un momento difícil. Pero, si no hay momentos difíciles ¿cómo nos superamos? No fracasamos todavía. Los momentos de Alberdi o de Sarmiento fueron difíciles también. Pero nos adaptamos, y, eso, le da coraje y valor al pueblo". Y aseguró que "los argentinos no tenemos que caer en la depresión por estar pasando un momento difícil. Lo podemos superar".

"La clase política fracasa en interpretar lo que el pueblo quiere. Son ellos los que nos tienen que conducir, porque eso es lo que votamos. Sin embargo, algo está fallando en la Argentina", expresó Eurnekian. Además, añadió: "Nos enamoramos de la función del Estado. Hay una decadencia cultural que nos lleva a pensar que el Estado nos tiene que dar. Esto no es incorrecto, pero nosotros tenemos que saber usar la cabeza, esa es la Argentina que queremos y que buscamos".

El CEO más innovador

En tanto, el ganador del premio al CEO más innovador fue para Gastón Taratuta, fundador de IMS Internet Media Services, una empresa dedicada a conectar las plataformas digitales más importantes del mundo con miles de anunciantes y millones de consumidores en América latina. En sólo 18 años, se transformó en el holding de publicidad digital más importante a nivel global, hoy conocido como Aleph Group.

"La clave es elegir un buen equipo que sea igual o mejor que uno mismo en diferentes campos. El segundo punto es que, con miedo, no se hace historia. No hay que tener miedo, hay que ser valiente y estar dispuesto al riesgo. El tercer componente es haber arrancado en una tendencia. En 2000, no había departamentos de marketing digital en las empresas, no tenía con quién hablar en ese entonces. Cuando arrancas en una tendencia y te quedas firme, apostando, hay una oportunidad de éxito muy grande", reveló el emprendedor.

En esta línea, sostuvo que, a pesar de que, muchas veces, el concepto de innovación se relaciona con la tecnología, su forma de innovar es un tanto disruptiva: "Nos diferenciamos mediante la forma en la que hacemos las cosas. Esa es nuestra manera de innovar" . Destacó, además, la experiencia de haber nacido y vivido en la Argentina: "Los que habitamos en países con economías pendulares y ambivalentes, estamos preparados para poder caminar sobre las vicisitudes de los mercados emergentes. Esa inestabilidad, se transforma en una oportunidad".