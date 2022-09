Los nuevos desafíos de la industria aseguradora: remolques, tarifas y la relación con los clientes

"La industria de seguros está en un cambio estructural profundo", fue la primera afirmación que se escuchó en el Insurance Summit 2022 del que participaron este jueves representantes de empresas aseguradoras. Durante el evento se analizaron el panorama actual que atraviesa el sector y los desafíos a los que se enfrenta.

Fabio Rossi, CEO de Zurich Argentina, fue uno de los expositores y sostuvo que como industria están "muy impactados por la inflación y se trabaja para ver cómo resolverlo", al describir una de las principales problemáticas que atraviesa el rubro y que daña la capitalización de las empresas.

Tras la pandemia y con la aceleración de la digitalización de muchos servicios, las compañías de seguros enfrentan un cambio de paradigma en torno a la información que pueden brindarle al cliente y también los requerimientos que tienen las personas que aseguran en los diversas ramas de la economía.

Fabio Rossi, CEO de Zurich Argentina

Rossi precisó que "actualmente se trabaja en productos orientados a la gente que hoy por hoy no trabaja todo el tiempo en la oficina". También afirmó que "los jóvenes son más conscientes de que tienen un valor que deben proteger, con su computadora, tablet y celular. A las compañías nos ha costado llegar a ese mercado pero está en proceso", e instó a que el ente regulador se sume a este cambio.

La actualidad de las empresas de seguros

En una defensa de los beneficios que traen los seguros, Rossi consideró que la industria del rubro "es un estabilizador, un regulador de status quo, y garantiza que la gente que llegó a cierto nivel de vida ya no lo pueda perder".

Por su parte Juan Ignacio Perucchi, Gerente General de Libra Seguros, fue más pesimista con el funcionamiento del rubro pero coincidió en la principal problemática: "Es un contexto complejo por el aumento de los siniestros y de la inflación".

Estalló el sindicato del neumático: lanzó paro por tiempo indeterminado y se atrincheró en el Ministerio de Trabajo



Departamentos en venta: hay una zona donde crece la demanda y se pagan precios 'reales'



Perucchi también agregó que otra de las principales problemáticas "estructurales" que atraviesa el sector es que "tiene 200 aseguradoras representadas por 8 cámaras, entonces los diálogos se diluyen, no están unificados los criterios". Todos los reclamos al ente regulador, la Superintendencia de Seguros de la Nación, se hacen por canales diversificados.

"Nos falta la concientización para llegar a los seguros no obligatorios, como mercado nos resignamos a no luchar más con el fraude y la competencia no siempre es sana", detalló Perucchi durante su participación en la que realizó un análisis de la industria.

Desde la Gerencia General de Libra, también comentó una de las últimas decisiones que se tomó desde la empresa con la creación de otra compañía llamada Move On, con el objetivo de mejorar el servicio de grúas. "La modalidad actual es mala y cara", sostuvo Perucchi.

Juan Ignacio Perucchi, Gerente General de Libra Seguros.

Sobre la competencia dentro del sector, también tuvo una mirada crítica de la situación y consideró que hoy entre las empresas "se discute más por precio, por la necesidad de corto plazo de recaudar más y cumplir con los compromisos. Pero esto tiene que tener una racionalidad técnica".

Por su parte, Rossi consideró que "las compañías tienen que entender que si no hay siniestros no hay industria, se deben cumplir los compromisos que se asumen con los clientes".

Un servicio para las aseguradoras y los clientes

Si bien LoJack es una empresa histórica en lo que respecta a la geolocalización de vehículos y el mundo de las aseguradoras, desde hace un año y medio apareció Strix, una evolución del servicio que apunta a profundizar el uso de los datos que la compañía genera para entregar mejoras a los clientes.

Martín Py, Gerente de Alianzas Estratégicas de Strix

"Pasamos de ser un recuperador de autos robados a ser una organización basada en datos", sostuvo Martín Py, Gerente de Alianzas Estratégicas de Strix, quien también aseguró que desde la empresa priorizan la confidencialidad pero "con la expresa autorización del cliente se puede compartir el dato con aseguradoras y que él resulte beneficiado".

Py afirmó que además tratan de "generar metodologías de alerta temprana para ser eficiente en el recupero de vehículos", la nave insignia de la empresa, pero que sumarán conocer límites de velocidad, uso del teléfono por parte del conductor, mejoras en el consumo de combustible y en la trazabilidad de accidentes.

Certificación Negativa: ¿cómo saber si puedo comprar dólares al precio oficial?



La minera que lidera Agustín Pichot en la Argentina hace millonaria inversión, a qué la destinará



En un servicio entre la empresa y las aseguradoras, Py sostuvo que desde su compañía trabajan en "un modelo para monitorear las formas de manejo y así poder optimizar las pólizas de seguro" al abaratar las de mejores conductores y encarecer a los más riesgosos.

Por último, Strix también tiene servicios que apuntan a otros ramos como son los inmuebles, donde buscan profundizar en el "Internet de las cosas para poder otorgar alternativas para controlar el consumo de servicios ante la quita de subsidios".