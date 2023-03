Los altos ejecutivos no disfrutan 'tanto' su trabajo, se sienten menos productivos y duermen con el celular encendido

Los CEO y altos ejecutivos del país no disfrutan 'tanto' su trabajo como pueden pensar quienes aspiran a ocupar esos puestos. El 61% de los altos ejecutivos se siente estresado , el 66% poco o medianamente productivo, el 53% no descansa bien y casi la mitad no disfruta realmente de su trabajo.

Los datos surgen del estudio anual que realiza Vistage Argentina sobre cómo perciben su calidad de vida los hombres y mujeres líderes de empresas, y qué factores la mejoran o empeoran.

PALABRA DE CEO: Mercado Libre quiere tener camiones y aviones propios sin trabas de sindicatos



La CEO de Vistage Argentina, Guadalupe San Martín explicó que "Los datos del relevamiento permiten conocer cómo perciben su vida diaria hombres y mujeres líderes; y nos aportan insumos para diseñar nuestra propuesta de valor para ayudarlos a mejorar en pos de conseguir un sano equilibrio entre la vida profesional y la personal".

Cuántas horas trabajan los CEO de empresas en Argentina

Sobre la cantidad de horas que trabaja por semana los líderes de las empresas, el 44% respondió que destina entre 40 y 49 horas a sus tareas; el 23% trabaja entre 30 y 39 horas; el 19% ocupa de 50 a 59 horas por semana a su trabajo; el 8% lo hace menos de 30 horas; y el 6% trabaja 60 horas o más por semana.

La conformidad que sienten por esa carga horaria es diferente y se reparte casi en mitades. El 53% de los encuestados dijo que se siente bien con la cantidad de horas que trabaja pero el 10% manifestó sentirse disconforme y el 37% respondió que regular (ni bien, ni mal).

¿Los líderes de empresas argentinas disfrutan del trabajo?



Consultados sobre cuánto disfrutan el trabajo, el 52% de los altos ejecutivos indicó que mucho; mientras que el 42% dijo 'ni mucho, ni poco' y el 6% directamente respondió 'poco'.

Con respecto al tiempo que dedican a su vida familiar, el 47% de los empresarios señaló que pasa entre 2 y 4 horas en promedio con los miembros de su familia. El 27% dijo que pasa entre 4 y 6 horas; el 13% menos de 2 horas; y otro 13% respondió que más de 6 horas.

Sobre ello, el 54% respondió que está conforme con la cantidad de horas que pasa con la familia . Pero el 32% opinó que no se siente ni bien ni mal con ello y el 14% afirmó sentirse mal con la cantidad de horas compartidas con sus familiares.

Estos son los sectores y países que más contratarán empleados en los próximos tres meses



A su vez, el 71% afirmó que disfruta mucho del tiempo que pasa con los miembros de su familia; el 25% señaló que lo disfruta mucho o poco en la misma medida; y el 4% que disfruta poco.

Cuánto le dedican los CEO a actividades personales

Otro de los puntos consultados en el relevamiento es el tiempo destinado a actividades personales, es decir, aquellas que no estén relacionadas al trabajo o a la familia.

El 24% afirmó que le dedica de 2 a 4 horas por semana a este tipo de actividades personales ; 23% de 4 a 6 horas; un 20% lo hace menos de 2 horas y otro 20% de 6 a 8 horas. Un 13%, más de 8 horas.

El 47% dijo sentirse bien con la cantidad de horas semanales destinadas a las actividades personales. Entre los disconformes, el 30% manifestó sentirse mal y el 23% restante respondió sentirse regular frente a esto .

El 47% de los CEO dijo sentirse bien con la cantidad de horas semanales destinadas a las actividades personales

Asimismo, el 71% apuntó que disfruta mucho de destinar tiempo a sus actividades personales.

Con respecto a la jornada laboral, el 43% de los entrevistados indicó que concurre a la oficina la misma cantidad de días que los colaboradores ; el 29% dijo que va menos días; el 18% lo hace más días; y el 10% hace todo su trabajo de manera remota.

Por otro lado, el 58% apuntó que responde temas laborales una vez que dio por finalizada su jornada laboral; el 38% lo hace a veces; y el 4% nunca.

Cuántas horas descansan los CEO de las empresas en Argentina



Vistage Argentina también se interesó por la cantidad y calidad de las horas dedicadas al descanso. El 45% de los líderes empresarios afirmó que duerme 7 horas diarias , mientras que el 33% duerme 6 horas; el 18% lo hace 8 horas; el 3% aseguró que son 5 horas o menos; y el 1% duerme 9 horas o más.

El 47% consignó que la calidad de su descanso es buena. Para el 43% es regular y para el 10% es mala .

Por último, los encuestados respondieron sobre el impacto en su calidad de vida de los Grupos Vistage. El 80% afirmó que se trata de un impacto positivo o muy positivo. Además, casi el 60% afirmó que Vistage lo ayudó a lograr un balance entre la vida personal y el trabajo .

Recomendaciones de expertos para mejorar la calidad de vida de los CEO

Para lograr un sano equilibrio, la expositora Vistage, Dra. Paola Harwicz (médica especialista en Cardiología y médica especialista en Nutrición, MN 84182)- señala que "el aumento del tiempo de pantalla, principalmente por las extensas horas de trabajo, sumadas a las horas de ocio como ‘momento de desconexión y esparcimiento' ha minado el tiempo dedicado a la actividad física y en consecuencia ha aumentado el sedentarismo impactando en la calidad de vida".

En este sentido, indica que "un plan eficiente debería incluir en la agenda tiempo para cumplir con nuestras obligaciones y a su vez contar con un espacio para satisfacer gustos personales". Para ello, sugiere: