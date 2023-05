Litio: empresarios mineros se resisten a la nacionalización y piden 'dólar oro'

La discusión en torno a nacionalizar el litio argentino amenaza el boom de inversiones en proyectos de 'oro blanco' en el país. Según el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Miggnacco, el sector espera que no se le de tratamiento a los proyectos que intentan declarar recurso estratégico a las reservas que contengan litio. "Todo lo bueno que hicimos en el litio se van a ver amenazados con este tipo de iniciativas", aseguró.

Tanto como la brecha cambiaria y la imposibilidad de tener su propio 'dólar minero', un pedido que ya le hicieron al Gobierno sin éxito; la nacionalización de los recursos minerales es mencionada por los empresarios del sector como uno de los desafíos diarios a los que se enfrentan, en momentos en que la Argentina está en pleno desarrollo de grandes proyectos.

Hoy, en el país hay dos proyectos de litio en producción, de las empresas Alkem y de Livent, que además están en expansión. Un tercer proyecto, de Lithium Americas entrará en producción en solo un mes. Hay otros cinco en construcción avanzada en Catamarca y Salta, y 35 en total en todo el país.

El litio es el gran atractivo hoy de las inversiones mineras en la Argentina, en parte porque el país es el segundo más importante en reservas del mundo. En las últimos años, las inversiones en litio sumaron u$s 5000 millones.

Durante la presentación de la exposición Arminera, que se realizará del 22 al 24 de mayo en La Rural, Mignaco explicó que Chile tiene un régimen similar al que se quiere aplicar en la Argentina con la nacionalización del litio, y " no fue una buena señal para el sector ". De hecho, mientras se multiplican los proyectos de este lado de la cordillera, en Chile hace más de 15 años que no hay inversiones de empresas de litio.

Los empresarios mineros aseguran además que hablar de nacionalización en momentos en los que el precio del mineral cayó más de 50% en el año, es sumar ruido en el sector. "Creemos que el precio del litio va a estar muy volátil en los próximos años, atado a los vaivenes mundiales", dicen. Mignacco aseguró que esas caídas en los valores no ponen en riesgo los proyectos porque los que se encuentran en avance en el país van a duplicar su capacidad productiva y la demanda sigue siendo alta. Aún así, la quita de incentivos de China para los autos eléctricos y la aparición de baterías alternativas (como las de sodio) retraen la demanda, indicó el ejecutivo.

Para el caso particular de los emprendimientos de oro y plata, el gran conflicto hoy tiene que ver con el impacto que genera la inflación mundial en los proyectos que están en sus últimos años de vida, donde los costos se vuelven más onerosos. Mientras, la gran restricción está en la brecha cambiaria.

"Al tipo de cambio en que liquidan los proyectos de oro y plata no se sostiene la actividad , no logran cubrir ese gap. Por eso, pedimos un dólar diferencial como tienen otras economías regionales, de hecho lo somos, porque operamos en zonas donde no llega ninguna otra actividad", relató el presidente de CAEM y agregó que no obtuvo una respuesta favorable del Gobierno .

El impacto en la industria por esa situación se verá, según el ejecutivo, en el próximo año y cuando no llegue en la próxima década ninguna inversión para un nuevo proyecto .

El oro y la plata representan casi el 80% de las exportaciones mineras argentinas. El cobre, por su lado, es otra de los grandes potenciales del país con cinco proyectos. Josemaría, el más avanzado e importante del país.

Las proyecciones de los empresarios para el futuro de la minería argentina son igualmente auspiciosas. Después de que las exportaciones mineras cerraron 2022 por cerca de u$s 4000 millones, con los proyectos que hoy están en operación prevén que en 10 años lleguen a u$s 12.000. El aporte tributario del sector a la economía fue de $ 141.000 millones el año pasado.