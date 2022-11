Litio: alerta de experto global sobre los límites del ´oro blanco'

Se enciende una alerta sobre el futuro del 'oro blanco'. El analista senior de litio en Wood Mackenzie advirtió sobre limites a la minería y específicamente sobre el mineral estrella del momento. Dijo que el valor del litio más que se duplicó este año y aunque seguirá aumentando, las tasas de crecimiento serán más moderadas.

La advertencia llega en un contexto en el que el litio aumentó 123% en lo que va del año, según datos de Benchmark Minerals Intelligence. Tanto que "a nivel de gobiernos, Chile, Argentina y Bolivia evalúan la creación de un cartel similar a la OPEC para tomar control sobre los precios de litio, mientras al mismo tiempo impulsan la nacionalización de sus industrias", indicó un artículo publicado en el Diario Financiero de Chile.

En el episodio especial de Primer Click de ese medio; Allan Pedersen, analista senior de Litio de Wood Mackenzie, explicó desde Australia el peligro que implica las dificultades para aumentar la inversión minera.

Entre lo más relevante que el analista indicó, dijo que la del litio es "La demanda de litio ha sido increíblemente fuerte y ha sido impulsada por el sector automotriz y la necesidad de descarbonización de la flota de vehículos. En el lado del litio, hemos visto un duplicarse la demanda en los últimos dos años. No prevemos que ese tipo de crecimiento continúe".

El pronóstico del analista es que habrá "un crecimiento muy fuerte a corto y medio plazo, hasta los 2030's, comienzo de 2040's, con crecimientos de 15%-30% al año. Obviamente es una desaceleración de las tasas de crecimiento en comparación con lo que hemos visto recientemente, pero hacia el final de la década de 2040, se verán tasas de crecimiento más lento".

Para Pedersen, aunque hay otras baterías en desarrollo, de níquel, sodio, que buscan ser alternativas del litio tienen "características técnicas diferentes, distintos tipos de carbonatos, de química, densidades de energía, también las de litio. Eso es lo que hace la industria aún más interesante, porque hacia adelante se necesitará una gran cantidad de productos para lograr la descarbonización".

El experto contó que Wood McKenzie realizó un estudio a principios de año en el analizó los volúmenes de metales que se necesitarían si el mundo avanzara hacia la meta de un alza de solo 1,5 grados centígrados (hacia fin de siglo), y "la demanda por cada metal sería realmente aterradora para cada producto que analizados".

"Necesitamos inversión y necesitamos un cambio en la mentalidad en torno a la minería y el perfil de emisiones asociado a ella, porque necesitamos extraer los minerales antes de descarbonizar la industria minera", explicó aunque señaló que hay obstáculos: el proceso de obtención de permisos y el proceso de financiación.

"El proceso regulatorio no se ha hecho más fácil ni más corto en ningún país del mundo. A nivel de financiamiento, el problema es que la industria está en su infancia. En términos generales, la transparencia de los precios no existe. Es muy opaco y muchas instituciones financieras no están familiarizadas con el funcionamiento del mercado. Para lograr financiamiento, las firmas mineras y las firmas de conversión necesitan demostrar que pueden vender su producto y a qué precio pueden hacerlo. Eso es difícil en una industria como la del litio", sentenció.