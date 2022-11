Laura Barnator es la primera CEO del año mujer

Laura Barnator es la nueva CEO del año para PwC, El Cronista y Revista Apertura y la primer mujer en recibirlo. Es gerenta general de Unilever para Argentina, Uruguay y Paraguay desde junio de 2020.

Se recibió como licenciada en Ciencias de la Computación en la UBA e hizo un posgrado en Gestión Comercial en el ITBA. Lleva 30 años de recorrido en Unilever ocupando diferentes cargos en el área de IT, pero desde 2004 asumió posiciones de dirección en áreas comerciales. En 2011 fue nombrada vicepresidenta de ventas de Unilever Argentina. En el año 2021 fue incluida en la lista de las 500 personas más influyentes de América latina por Bloomberg Línea.

Al recibir el galardón agradeció a su familia, a la educación pública como egresada del Carlos Pellegrini y de la UBA y a Unilever. "Es una empresa que es un posgrado permanente, una universidad. A mis jefes que apostaron siempre a que yo podía llegar y fundamentalmente al equipo. En este premio me reconocen a mí, pero fundamentalmente a un equipo de buena gente, de profesionales. Así que el premio es para mis colegas, mis colaboradores de Unilever".

La empresaria se refirió luego a las características de la empresa y a la impronta que ella le puso como líder. "Que sea una compañía que invierte, que es sustentable y que mira al futuro es parte de una estrategia global de Unilever y hace ya doce años que estamos con nuestra estrategia central que es el plan de vida sustentable. Lo interesante es cuando coinciden los valores de uno, con los valores de una compañía. Y la verdad es que a mi me interpeló mucho esa estrategia y me comprometió a hacer que eso sea una realidad en donde yo opero que es Argentina. Eso puede ser un sello, pero fundamentalmente es un sello de Unilever".

Aunque reconoció que en temas de liderazgo imprime un sello personal. "Creo en los liderazgos no jerárquicos, en el empoderamiento del equipo. Siempre me decían que la silla era solitaria porque uno tiene que tomar decisiones, pero siempre digo que tomo las decisiones en conjunto, escucho mucho, cambio de decisiones si hay que hacerlo, creo que le doy oportunidad a todos de hablar, aunque siempre hay que tomar decisiones. Si puedo dar un sello es un estilo, que creo que se está dando en todos lados, más participativo".



Sobre su evolución en la empresa dijo, "nunca pensé, nunca que imaginé que iba a ser CEO. Fundamentalmente por la formación que tengo, básicamente científica. En los momentos en que yo estudiaba ciencias de la computación en los 90, uno se dedicaba a la investigación. Trabajé más de analista de sistemas que de computadora científica. Pero entré a Unilever por mucha insistencia de mi padre, que había trabajado antes en la empresa. Y la verdad es que fui disfrutando el camino. Siendo de sistemas en esa época no podía pensar en los negocios. Agradezco tanto a Unilever porque fue una escuela, que yo aproveché, pero tuve unos jefes que siempre apostaron por más. A los 25 años mi jefe me anunció que me iba a nombrar jefe de sistemas y yo le dije que no estaba capacitada para hacerlo. Y me dijo: yo pienso que si. Y a partir de ahí fue tomar oportunidades".

Finalmente se refirió a las potencialidades de los recursos humanos argentinos. "Unilever está hace 96 años. Fue un formador formidable de talentos. De hecho tenemos el orgullo total de tener a Fernando Fernández como miembro del directorio global de Unilever, el primer argentino, formado en la Universidad de Buenos Aires, y mucha otra gente manejando posiciones importantes en todo el mundo, que provienen del desarrollo de talento de Argentina. Eso es lo que dio el país, más lo que aportó Unilever de Argentina que fue muy pionero en lo que nosotros hoy seguimos aprovechando que es adaptase muy bien a las circunstancias".

Y remarcó que "nuestros antecesores nos enseñaron que no hay que quedarse ne la queja del obstáculo sino que hay que enfocarse en lo que se puede hacer. Me gusta mucho dialogar con gente de Unilever que viene desde afuera y lo que siempre me dicen es 'ustedes para cada tema tienen cinco escenarios posibles y cinco soluciones. Entonces somos muy flexibles en la adaptabilidad, y en un mundo que hoy es tan volátil, la verdad es que nos vienen a consultar para ver como nos movemos. Es esta cosa de no quedarse nunca quieto y siempre ver cómo ir por más para seguir construyendo futuro".