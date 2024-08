Las propiedades aumentan de precio: hasta dónde pueden llegar

Los precios de las propiedades en la ciudad llevan 13 meses consecutivos de incrementos. Con un precio promedio de u$s 2286 por metro cuadrado en julio, los valores ya acumulan un aumento del 6,3% en relación con el mínimo que registraron en junio de 2023, según datos relevados por el portal Zonaprop. Sin embargo, todavía están un 18,4% por debajo del máximo registrado en marzo de 2019.

El incremento de precios empezó de a poco por los barrios más consolidados del corredor norte. Pero a partir de enero empezó a extenderse a otras zonas de la ciudad. En la actualidad el 85% de los barrios registra un incremento en sus valores, similar al indicador de agosto de 2017, cuando estaba por empezar el boom de los créditos UVA.

"El mercado está más activo y es cierto que los precios se están incrementando. Pero cuando se ven los precios de cierre, el aumento es un poco menor, del orden del 3% y el 4%. Pero hay algunos segmentos en los que llega al 10%", dice Juan Manuel Vázquez Blanco, economista y director general de Fabián Achával.

El ejecutivo indica que el mercado se divide en tres segmentos bien diferenciados. En las unidades de hasta u$s 100.000 los incrementos del segundo trimestre de este año en comparación comparados con el mismo período de 2023 fueron del 6% al 10%. Para las que están entre u$s 100.000 y u$s 200.000, el crecimiento fue más moderado. En cambio, las de más de u$s 200.000 mostraron una caída de hasta el 5%.

Unidades pequeñas

El mercado se está moviendo, más que nada, por el impulso que le dan las ventas de departamentos de uno y dos ambientes. Y eso se refleja con claridad en el monto promedio de las escrituras, que en junio fue de poco más de u$s 90.000, según indicó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

"Aunque hoy ya se ve actividad en toda la ciudad, lo más demandado son los departamentos chicos en el corredor norte. Pero también se observan más operaciones en Almagro y Caballito", agregó Vázquez Blanco.

En los demás barrios, indicó, es posible que los precios de publicación hayan aumentado. Pero cuando se cierran las operaciones, se hace con los mismos valores que hace un año.

"Algunos precios de algunos productos en particular empezaron a subir, pero no hay todavía un salto rápido de los precios, porque esto va a tener que ir acompañado de los créditos hipotecarios, a medida que la gente se anime a tomar", opinó Hernán Perrone, de RE/MAX Parque.

En el sector creen que en los próximos meses podría continuar la tendencia al alza. Sin embargo, todavía ven muy lejana la posibilidad de llegar a los picos de precios de 2019.

"Esperamos que en los próximos meses haya una nueva suba moderada apoyada en los créditos y el blanqueo", aportó Rafael Baigún, presidente de Baigún R & N.