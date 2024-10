Laboratorios piden sacar trabas para sumar hasta u$s 7000 millones de inversión

En 2020, en plena pandemia, Pfizer eligió a la Argentina como uno de los países en los que llevaría adelante los ensayos clínicos de su vacuna contra el Covid-19. La coincidencia de profesionales capacitados y buenos centros de investigación fueron clave en la decisión. Sin embargo, pese a la capacidad instalada, el país se pierde de miles millones de dólares de inversión a raíz de trabas burocráticas y falta de eficiencia.

"En MSD tenemos 110 estudios clínicos on going en más de 300 centros de 14 provincias. Pero para cada uno hay trabas de los gobiernos provinciales que complican el inicio de los ensayos", señaló Karina Méndez, directora de Acceso, Asuntos Públicos y Comunicaciones de MSD, durante el evento Health Innovators organizado por El Cronista y la revista Apertura.

La inversión global en investigación clínica ronda los u$s 200.000 millones al año. Hoy la Argentina recibe un 1,5% de ese monto, pero podría aspirar a llegar al 5%, lo que sumaría u$s 7000 millones adicionales cada año.

La investigación clínica, destacó Méndez, no solo les da a las personas la posibilidad de acceder a tratamientos innovadores, sino que genera empleo altamente calificado. Hoy son cerca de 3700 profesionales, con un 70% de mujeres. Además, permite que los profesionales vean cómo funciona la innovación con sus propios pacientes, en vez de leerlo en un journal médico.

Más seguridad

La especialista indicó que para que las casas matrices decidan traer el dinero a la Argentina hace falta ser un país "un poco más seguro". Es que la inversión en investigación clínica es una de las más riesgosas del mundo. Apenas uno de cada 5000 medicamentos llegan al mercado tras un promedio de 10 años de investigación.

"Tenemos una buena Ley de Patentes, pero tiene criterios que hacen casi imposible sacar una patente para una innovación. La gente termina pidiéndola afuera. La Argentina debería ajustarse a las reglas del mundo para poder salir a competir ", agregó.

Laura Maffei, especialista en endocrinología y directora de Maffei Centro Médito e Investigación Clínica aplicada, señaló que el sector se enfrenta a trabas que le quitan eficiencia. Desde los tiempos de aprobación para un ensayo clínico hasta los problemas para ingresar materiales y equipamientos , que quedan varados en la Aduana.

"Los tiempos son fundamentales para que la Argentina sea elegida. Está claro que la confianza está, porque si no Pfizer no habría elegido al país para el desarrollo de la vacuna. Y, si bien hay médicos capacitados, hay que trabajar más en su desarrollo. La especialidad tiene que estar en la currícula de las universidades y ser una de las posibilidades para la formación posterior", dijo.

Falta de eficiencia

Maffei destacó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) redujo los tiempos para la aprobación de nuevos ensayos clínicos. Sin embargo, todavía hay investigaciones que no llegan al país por la demora en las aprobaciones regulatorias .

El otro gran problema, añadió, está en la Aduana. "No siempre es posible retirar los materiales. Tablets, glucómetros, diarios y material electrónico que queda varado y que no podemos retirar a tiempo. Hay que revisar cada proceso para que sea lo más eficiente posible. Porque muchas veces no es cuestión de dinero, sino de falta de eficiencia", sentenció.

La importancia de la prevención

Por su parte, Daniela Conterjnic, directora médica de Novo Nordisk habló de la pandemia de obesidad y la importancia de seguir un tratamiento médico para el control de la enfermedad. "En 2020 había 1000 millones de personas en el mundo que vivían con obesidad. Se prevé que para 2035, el número crezca a 1900 millones", señaló.

A su turno, Serge Montero, gerente general de Vacunas para el Cono Sur de Sanofi, señaló que el año pasado se estancó la cobertura de vacunas en el mundo. En la Argentina la aplicación de la primera dosis la inmunización contra difteria, tétanos y la tos convulsa cayó al 80%: "Probablemente va a haber brotes epidémicos".

En tanto que Sergio Bonás, gerente general de Haleon para el Cono Sur hizo hincapié en la necesidad del autocuidado para la prevención de enfermedades prevenibles: "Tener acceso con información correcta a medicamentos de venta libre libera recursos del sistema sanitario".