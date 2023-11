La sucesora de Falabella en Unicenter ya vende productos 'made in Argentina' en México y llegará a Uruguay

Landmark, la marca de diseño nacional que el año pasado instaló en el shopping Unicenter la primera gran tienda departamental de lifestyle de la Argentina donde antes funcionaba Falabella, llegó a México y se prepara para desembarcar en Uruguay con dos locales. Además, inauguró una fábrica en Tortuguitas y planea aperturas en el interior del país: mira las ciudades de Rosario, Córdoba y Mendoza.

La empresa con cuatro sucursales -en el shopping Paseo Alcorta, Recoleta y Pilar, además del mega local de Unicenter- lanzó su plataforma de e-commerce en la Ciudad de México como puntapié de su plan de internacionalización.

Landmark ya vende por e-commerce en México

Desde la capital mexicana, le vende a consumidores de todo el país y próximamente quiere incursionar en el segmento business-to-business (B2B). A futuro, no descarta sumar una locación física. Pero, por ahora, se concentrará en el canal digital, con el que espera cerrar 2023 con una facturación de u$s 2 millones, un 120% más que cuando arrancó en ese mercado 18 meses atrás.



"México es una tierra fértil para el comercio electrónico, que no está tan avanzado como acá. Por eso, la gran oportunidad está en el online. Los grandes retailers ni siquiera tienen tan desarrollados sus tiendas como los principales jugadores de la Argentina. Estamos también en Amazon y Mercado Libre, los dos marketplace más importantes de ese país", señaló Federico Arslanian, gerente general y accionista minoritario de Landmark, quien antes de entrar a la firma trabajó en Aeropuertos Argentina 2000, Anheuser-Busch InBev, Deloitte y Novartis.

Teniendo en cuenta que se trata de un formato que prácticamente no existe en la región, la marca no tiene competidor directo en México. "El principal es Casa Palacio, pero competimos con distintas empresas en las diferentes categorías", aclaró el ejecutivo, y destacó que, por el potencial que presenta el mercado, Landmark apunta a tener un 10% de share en los próximos tres años, por lo que podría facturar u$s 10 millones anuales: "México mueve u$s 3000 millones al año en mobiliario y genera u$s 300 millones anuales en ventas de alfombras".

Federico Arslanian, gerente general y accionista minoritario de Landmark.

"Es un país con reglas claras y una moneda estable. El peso mexicano se está apreciando con respecto al dólar estadounidense. Además, su Producto Bruto Interno (PBI) es tres veces mayor que el argentino, al igual que su población. El e-commerce crece entre un 8% y 9% al año", describió al mercado Arslanian, que es sobrino del ex juez de la Corte Suprema León Arslanian.



Actualmente, Landmark exporta a México productos de valor agregado 'made in Argentina' con la promesa de entrega a las 72 horas de hecha la compra. Entre ellos, tapizados de cuero trabajados a mano, sillas de madera maciza de Misiones y alfombras de Mihran, la firma con la que empezó la historia de la marca.

Landmark nació en 2015 como la tercera generación de Mihran, creada por inmigrantes a inicios de 1900 y dedicada a la venta de alfombras orientales antiguas y modernas. Cuando se fundó Landmark, se integró como una marca bajo su paraguas. Hoy, Mihran tiene tres locales: dos en Recoleta (en Arenales y Coronel Díaz) y otro en Pilar, además del espacio que sumó en Tiendas Landmark de Unicenter.

En un formato distinto al de sus otras sedes, en el shopping de Cencosud de Martínez Tiendas Landmark busca satisfacer, en un solo lugar, todas las necesidades de consumo del hogar, con objetos de diseño de entrada de gama de mobiliario, textiles y bazar, especialmente. Funciona como una tienda ancla que ofrece una experiencia innovadora en el shopping de más ventas del país. "Somos líderes en bazar con una oferta diversa: desde vasos de $ 1500 hasta vajilla de cristal", indicó.

El local ya representa el 45% de los ingresos de Landmark y la marca, que vende una selección de artículos curados por su equipo, prevé terminar 2023 con una facturación un 40% arriba de la inflación, sobre todo, por la ampliación de su portafolio. "En octubre, hubo un 70% más de ventas comparado a septiembre. Hoy, respecto de ese mes estamos en un 6% más", precisó el ejecutivo.

Nueva planta de Landmark, llegada a Uruguay y crecimiento en Argentina

Los artículos de Landmark combinan un mix de origen nacional e importados. Algunas líneas son de marca propia. La fábrica que abrió en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas demandó una inversión de $ 250 millones. La producción no es en serie. Por el contrario, se hacen pocas piezas de cada unidad.

Landmark busca desembarcar en Montevideo y Punta del Este con un socio local en 2024.

"La planta está funcionando al 100%. En ella, trabajan 100 personas que fabrican 1500 muebles al mes, entre sillones, sillas y mesas altas y bajas. Son 3500 metros cuadrados de planta y 10.000 de depósito. En 2024, sumaremos 2000 metros cuadrados de tapicería, lo que nos permitirá triplicar la producción de sofás con un desembolso estimado en u$s 500.000", adelantó Arslanian.



En Uruguay, la idea es desembarcar con un socio local en 2024 en Montevideo, primero; y en Punta del Este, luego. "Serán sucursales de 2500 metros cuadrados. En el país vecino, hay oportunidades por la demanda que implican los desarrollos de real estate que se están llevando adelante y por el crecimiento de nivel adquisitivo de los consumidores. Allá como en México, no hay competidores con una oferta fuerte", subrayó el ejecutivo.



En tanto, la expansión nacional está sujeta a la definición electoral. "Va a depender de las medidas que tome el próximo gobierno. Las inversiones en cada superficie rondan los u$s 600 por metro cuadrado. Es decir, u$s 3 millones por local aproximadamente", calculó.