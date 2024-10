La receta mágica del cocinero Donato De Santis para crear su propia marca personal

Curiosidad, amor, aventura, inconsciencia, atracción sobre lo desconocido, fueron algunas de las razones por las que el cocinero y empresario Donato De Santis decidió dejar su país y mudarse a vivir a la Argentina.

El italiano inició su carrera gastronómica en el país hace más de 20 años y reveló cuál fue su receta para alcanzar el éxito, al punto que hoy tiene varios restaurantes en Buenos Aires y hasta un paseo gastronómico en el Shopping Alcorta que lleva su nombre.

"No hay una fórmula para construir una marca personal. Es una combinación de suerte, talento, ganas, temperamento, determinación, y, también, un poco de locura. No hay un libreto para el éxito. Definitivamente es necesario tener mucha determinación y dejar que las cosas fluyan", develó el empresario gastronómico en el evento de El Cronista y la revista Apertura.

A su vez, expuso que "la plata condiciona mucho las relaciones humanas, amorosas y sociales. Hay que dejar fluir. Si es tu primer objetivo, pasa después a ser una obsesión, una depresión y genera cierta dependencia".

En este sentido, analizó que, en la historia, hubo muchos modelos de éxito. Estos, según Donato, como se lo conoce gracias a sus participaciones en la televisión local, "siempre son inspiradores para aquel que no tiene el coraje de dar el primer paso. Con ese paso, empieza la historia", aseguró.

El chef fundó Cucina Paradiso su propia cadena de restaurantes, donde ofrece una gran variedad pastas y pizzas, siempre con un tinte italiano. Sin embargo, el emprendimiento no lleva su nombre. "Decidí no ponerle mi nombre a los restaurantes porque pensaba en el futuro de mis hijas cuando yo no esté y siempre queda relacionado. Surgió el Paradiso porque en el sur de Italia es una palabra que se usa mucho. Es para expresar una sensación de confort al extremo".