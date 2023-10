La petrolera ExxonMobil anunció la compra de su competidora Pioneer por u$s 59.500 millones

La petrolera ExxonMobil, la mayor empresa del rubro en los Estados Unidos, anunció este miércoles la adquisición de Pioneer Natural Resources a través de una operación valorada en u$s 59.500 millones, equivalente a u$s 253 por título. El valor empresarial total de la transacción, incluida la deuda neta, es de u$s 64.500 millones, según informó la compañía compradora en un comunicado.

De acuerdo a lo anunciado, los consejos de administración de ambas empresas aprobaron de forma unánime la transacción, que significa el mayor deal del grupo desde la fusión de Exxon y Mobil en 1999 . Se espera que el proceso se cierre en la primera mitad de 2024. En las próximas semanas, la transacción se someterá a aprobaciones regulatorias por parte de las autoridades de la competencia, así como también tendrán que dar visto el visto bueno los accionistas de Pioneer.

Según los términos del acuerdo, que se fijaron en función del precio de cierre de las acciones de ExxonMobil del 5 de octubre, los accionistas de Pioneer recibirán 2,3234 títulos de la petrolera por cada uno que tengan de la compañía ahora adquirida.

ExxonMobil confía en que la operación, la mayor desde que Darren Woods adumió su liderazgo en 2017, genere retornos de doble dígito mediante la recuperación de más recursos, de manera más eficiente y con un menor impacto ambiental. En ese sentido, la operación transformará la cartera de ‘upstream' de este gigante energético, duplicando la huella de la empresa en la cuenca Permian, considerada el recurso potencial de petróleo y gas más grande, donde Pioneer perfora.

De esa forma, este acuerdo consolidará su posición líder en la industria, con una "alta calidad de las actividades y un elevado retorno, en lo que se refiere a inventarios no convencionales de los Estados Unidos". Las empresas dispondrán juntas de unos 16.000 millones de barriles de recursos equivalentes de petróleo en Pérmico.

Por ello, ExxonMobil cree que la transacción representa, asimismo, una oportunidad incluso mayor de garantizar la seguridad energética estadounidense al aportar "mejores tecnologías, excelencia operativa y capacidad financiera a una importante fuente de suministro interno, beneficiando al país".

Sus beneficios extraordinarios y la recuperación de la industria después de la pandemia impulsaron a los ejecutivos de ExxonMobil a buscar acuerdos, particularmente en la Cuenca Pérmica. En los últimos días, los mercados y la industria ya vaticinaban un movimiento por parte de ExxonMobil, cuyos resultados se dispararon hasta los u$s 55.700 millones en 2022, en plena escalada de los precios tras la invasión rusa en Ucrania.

Citi actuó actuado como asesor financiero principal de ExxonMobil; en tanto Centerview Partners, como asesor financiero; y Davis Polk & Wardwell, como asesor legal. Por su parte, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Petrie Partners y Bank of America Securities asesoraron en el ámbito financiero a Pioneer, que también contó con el apoyo de Gibson, Dunn & Crutcher LLP en temas legales, detalló la agencia de noticias EFE.

ExxonMobil evalúa vender activos en Vaca Muerta

En la Argentina, ExxonMobil anunció que analiza salir de uno de sus negocios. Luego de que circularan rumores de que el gigante comenzó el proceso de evaluación de sus activos no convencionales en Vaca Muerta, la compañía explicó en agosto que "son procesos que realiza muy a menudo con activos no estratégicos y que no tienen ninguna relación con el contexto actual de la Argentina".

"ExxonMobil no se está yendo del país", aclararon semanas atrás desde la empresa, y señalaron que el proceso de evaluación no incluye el Centro Global de Servicios con cerca de 3000 empleados que brindan asesoramiento interno a los otros países donde la petrolera está presente y tampoco los tres bloques off shore en la cuenca Malvinas Oeste.

Pero lo cierto es que la evaluación de los activos onshore en vaca Muerta, donde la firma está presente desde 2010, comenzó a fines de junio. Como parte de esa decisión, se evalúan varios escenarios: vender todos los activos de petróleo y gas no convencional o sumar un socio que opere los seis bloques que tiene la empresa en Neuquén.

"El mandato es para todos los activos. Sin embargo, no quiere decir que ni se de la posibilidad de que sean varios socios. Es prematuro decir cómo va a terminar la operación", aseguraron a El Cronista desde la empresa, que semanas atrás había anunciado una inversión de u$s 75 millones en un nuevo oleoducto entre la planta de tratamiento de crudo en el área Bajo del Choique y la terminal de carga y descarga de Oldelval, el ducto que evacua crudo hasta el puerto de Bahía Blanca.

"No hemos puesto en pausa ninguno de los proyectos en los que estamos trabajando. Seguimos operando con total normalidad. El proceso de evaluación va en paralelo a nuestros compromisos en el país", señalaron desde la empresa con 110 años de presencia en la Argentina.