Mientras el ingreso de capital extranjero sigue siendo una de las variables más observadas por el mercado, las compañías alemanas que ya operan en la Argentina mantienen sus planes de inversión. El dato surge de una encuesta elaborada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) junto con EY Argentina. Según el estudio, el 89% de las compañías espera invertir o mantener estables sus desembolsos el próximo año. El sondeo también refleja que el escenario político no aparece hoy como el principal condicionante para la actividad. El 83% de las empresas consultadas afirmó que la situación política argentina no impacta negativamente en su sector. Entre los rubros que concentran mayores expectativas aparecen energía y minería. Seis de cada diez compañías identifican a estas actividades como las que ofrecen mayor potencial de crecimiento hacia 2026. La expansión de Vaca Muerta, el avance de los proyectos de litio en el norte del país y la demanda internacional de minerales críticos explican parte de ese interés. En paralelo, varias de las grandes compañías alemanas que operan en el país mantienen en marcha sus propios planes de expansión. Entre ellas Volkswagen, Mercedes-Benz, Siemens, BASF, Bayer, Bosch o Boehringer Ingelheim. En el caso del sector automotor, que es uno de los más visibles, Volkswagen anunció en 2025 una inversión de u$s 580 millones para producir la próxima generación de la pick up Amarok en su planta de General Pacheco, un proyecto que comenzará a materializarse a partir de 2027 y que apunta principalmente al mercado regional. El grupo Prestige Auto, responsable de la operación industrial de Mercedes-Benz en el país, confirmó el año pasado una inversión cercana a u$s 100 millones para ampliar la producción del modelo en la planta de Virrey del Pino, que incorporará versiones con transmisión automática destinadas tanto al mercado local como a la exportación. El relevamiento muestra que las empresas también están avanzando en cambios tecnológicos puertas adentro. El 84% de las compañías consultadas ya utiliza o tiene previsto incorporar soluciones de inteligencia artificial en distintas áreas de su operación, desde procesos industriales hasta análisis de datos y gestión administrativa. Los resultados del estudio se presentaron durante el encuentro Visión 2026 organizado por la AHK Argentina junto con EY, donde ejecutivos de empresas alemanas analizaron el escenario económico y las perspectivas de inversión.