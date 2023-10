La marca estadounidense Bath & Body Works llega con local a la Argentina: cuándo y dónde abrirá

La cadena estadounidense Bath & Body Works, especialista en productos de cuidado personal y fragancias para el hogar, abrirá su primer local en la Argentina. A dos años de su separación de Victoria's Secret, la marca debutará con un espacio en el primer nivel del shopping Unicenter .

Si bien son cautos ante la incertidumbre previa a las elecciones presidenciales, el plan incluye la apertura de 15 sucursales en el mercado local.

Fueron varios meses de negociaciones para el Grupo David, la firma panameña que cuenta con la licencia de Bath & Body Works en la región. "Hemos tardado porque todos los productos son importados y estuvimos en ese proceso. Ahora todo el stock ya está en la Argentina para la inauguración", asegura Gerardo Marcano, vicepresidente de la sociedad.

Bath & Body Works en Argentina

El primer local de la marca tendrá 100m2 y contará con toda la línea de productos, desde velas, fragancias corporales y colonias hasta jabones y mist. "No hemos hecho aún la estructura de precios porque son muy cambiantes, pero normalmente el valor promedio por unidad es de u$s 9", indica el ejecutivo. El proyecto demandó una inversión aproximada de u$s 500.000 .

El local de 100m2 en el nivel 1 de Unicenter abriría en diciembre con todo el stock de productos.

Hoy la cadena cuenta con 1714 locales en los Estados Unidos, 109 en Canadá y 444 en el bloque internacional. Grupo David ya tiene sucursales operativas de la marca en Paraguay y Uruguay .

Diciembre sería, a prior, el mes elegido para realizar el corte de cinta, aunque desde la compañía mantienen la cautela. "Si todo va bien sería en diciembre, aunque estamos en época de elecciones y sabemos que no es el momento más adecuado. Pero se va a intentar que sea en esa fecha", comenta Marcano.

La experiencia con Victoria's Secret

Bath & Body Works será la primera experiencia de Grupo David con una tienda física en el mercado argentino. En 2019 habían anunciado la apertura de un local de Victoria's Secret, de la cual también tienen la licencia, sin embargo la devaluación posPASO los llevó a poner el proyecto en stand by. Luego la pandemia terminó de congelarlo .

Grupo David opera el ecommerce de Victoria's Secret en la Argentina y no descarta abrir un local físico.

En cambio, en 2021 lanzaron la tienda online de la cadena de lencería. "Funciona muy bueno cuando nos llega la mercadería a tiempo porque hoy estamos pudiendo reponer stock cada dos meses. Si tuviésemos más constancia con eso, podríamos vender más", afirma el directivo del grupo panameño. Marcano detalla que las ventas online de Victoria's Secret en la Argentina están un 160% por encima de lo que tenían planeado.

A pesar del traspié inicial, desde Grupo David no descartan la posibilidad de retomar el proyecto de tienda física de Victoria's Secret en un futuro cercano.

Caminos separados

En mayo de 2021, el holding L Brands decidió escindir Victoria's Secret y convertirla en una empresa pública independiente. Por su parte, el grupo adoptó el nombre de Bath & Body Works Inc. con la cadena de cuidado personal como su principal negocio.

La marca nació en 1990 como la línea de belleza de las tiendas Express, perteneciente a la familia Wexner. Pronto Bath & Body Works se independizó y construyó su propia red de locales, siempre bajo el paraguas de L Brands.

Las velas aromáticas y las fragancias son los productos más vendidos del portfolio de la cadena.

Según su último reporte financiero, en la primera mitad de 2023 la compañía facturó u$s 2955 millones , una caída interanual del 4 por ciento. Más del 70% de sus ingresos netos provienen de las ventas de sus tiendas en los Estados Unidos y Canadá.

En 2022 la firma anunció un plan para reducir costos y ganar eficiencia operativa. De acuerdo a su reporte anual, proyecta generar un ahorro de costos de u$s 200 millones y prevé que la mitad de ese monto se produzca este año.