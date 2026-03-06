De capitales nacionales, una empresa de logística y almacenaje comenzó a operar en el predio industrial de Baradero, provincia de Buenos Aires, donde funcionó la planta de Atanor hasta 2017, una de las principales productoras de agroquímicos. Se trata de BRD Tanks, firma que desde el año pasado y tras una inversión de u$s 12 millones, comenzó a poner nuevamente en valor los activos de la planta petroquímica. Ubicada a mitad de camino entre Rosario y Buenos Aires, la terminal se emplaza sobre un predio de 40 hectáreas, dentro del corredor CABA–Rosario. A partir de la reconversión de las instalaciones, el objetivo de la compañía es brindar servicios de almacenaje para productos líquidos y sólidos a granel destinados a empresas agroindustriales, con foco en insumos vinculados al agro, como ácidos grasos, cebo, oleínas y UCO (aceite usado de cocina). Así, y según detalló la empresa, los sectores productivos históricos del complejo se mantienen operativos. En particular, continúan disponibles instalaciones asociadas a 14 columnas de destilación, donde se produjeron insumos como ácido acético, acetato de etilo, sorbitol y triacetina, entre otros. “Nos reconvertimos a una playa de almacenaje de productos para terceros: manejamos el ingreso y el egreso del producto al tanque. Principalmente, se trata de insumos que las empresas importan del exterior, y que acá se almacenan, se fraccionan y luego se colocan en el mercado interno”, dijo Mariana Trentin, gerente de Proyecto de BRD Tanks. El complejo cuenta con una capacidad de almacenamiento cercana a los 10.800 metros cúbicos (m3), con tanques que van desde los 28 hasta los 2500 m3. A la infraestructura de almacenaje se suman servicios de calefacción, mezcla y fraccionamiento de productos, además de galpones de unos 300 metros cuadrados destinados al acopio de sólidos a granel. “No buscamos competir con las grandes terminales que, muchas veces, tienen puerto. Nuestro foco está puesto en el siguiente escalón de la logística. De hecho, el producto a granel más importante llega en volúmenes grandes que nosotros no podemos recibir. Pero sí podemos darle un mejor valor y reducción de costos a las empresas que están trayendo productos en menor volumen”, indicó Trentin. En el predio funcionó durante décadas una de las plantas de Atanor, empresa química dedicada a la producción de insumos para la industria y el agro. La compañía, que hoy forma parte del grupo estadounidense Albaugh, cerró en 2017 las plantas que tenía en Baradero y Munro. En aquel entonces, la empresa había confirmado que continuaría con el funcionamiento de sus plantas en las localidades bonaerenses de Pilar y San Nicolás, y en Río Tercero, Córdoba. Sin embargo, a mediados del año pasado, la empresa cerró la planta de San Nicolás, a poco menos de un año y medio desde la explosión que frenó sus actividades en el lugar, y decidió relocalizar su producción en Río Tercero y Pilar. En paralelo a este accidente, Atanor enfrentó una nueva dificultad: la apertura de importaciones que aumentó la competencia en el mercado local de agroquímicos. En un contexto de apertura comercial y en medio del conflicto con su planta, empezó a competir contra los ingresos del exterior, sin dejar de lado el ‘costo argentino’. Esta realidad llevó a la empresa a tomar la decisión de relocalizar sus operaciones y montar en San Nicolás un centro logístico propio para dejar de tercerizar aquel servicio.