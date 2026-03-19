A partir del 1° de julio, Unilever tendrá nuevo número uno en la Argentina. Daniel Cors reemplazará a Laura Barnator como responsable de la operación local de la multinacional que tiene un portafolio de marcas muy relevante como etiquetas como Dove, Rexona, Skip, Knorr, entre otras. Barnator, quien asumió como líder de la operación local en junio de 2020, anunció su retiro de Unilever luego de 35 años de compañía. En ese momento, con la llegada de Barnator, la empresa había vuelto a hacer foco en la Argentina. La ejecutiva que comenzó en la compañía en el área de sistemas, también fue la primera mujer en llegar a CEO en la filial local. “Lideró lanzamientos disruptivos, abrió categorías de mercado y fue referente regional en innovación”, detalló la empresa en un comunicado. Cors es argentino y formó parte del directorio de Unilever Argentina. El ejecutivo que viene de liderar Unilever Chile tiene más de 25 años de experiencia en consumo masivo. Y así se presenta él mismo en su perfil de LinkedIn: "Tengo casi 25 años de experiencia en Consumo Masivo, liderando marketing, ventas y durante los últimos 4 años como Gerente General. He trabajado en Argentina, China y Chile para empresas como Nestlé, SanCor, Reckitt y Unilever" Según asegura el propio Cors tiene un estilo práctico, movilizador y pragmático. “Me especializo en liderar transformaciones con resultados positivos, lo que ha impulsado mi progreso profesional. En los últimos 5 años en Unilever, logré un exitoso turnaround del negocio en Chile, posicionando a la empresa en el top #5 del país”. Es licenciado en Economía y Negocios de la Universidad Di tella y cuenta con un MBA de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona.