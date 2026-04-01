La multinacional Unilever, dueña en la Argentina de marcas como Knorr y Hellmann´s, anunció la venta de su división de alimentos al gigante norteamericano McCormick & Company para crear un “gigante mundial de los sabores”. La nueva empresa incluye marcas emblemáticas como Knorr, Hellmann’s y Maille -etiqueta de Unilever en el mundo-, junto con enseñas clave de McCormick como French’s, Ducros y Vahiné. Estas etiquetas, se estima, tuvieron ingresos cercanos a los u$s 20.000 millones en 2025. Como parte de la operación, McCormick desembolsará aproximadamente u$s 15.700 millones en efectivo y acciones. Tras el cierre previsto para 2027, los accionistas de McCormick controlarán el 35% de la nueva entidad, mientras que Unilever mantendrá inicialmente un 9,9%, con planes de desinversión progresiva. El resto quedará en manos de los actuales accionistas de la multinacional británica, en una estructura que busca maximizar valor y eficiencia operativa. El anuncio se da a conocer un año después que Unilever vendiera también su negocio de helados y es la mayor apuesta Fernando Fernández, el argentino que es número uno de la compañía desde mayo de 2025. La transacción valora la división de alimentos de Unilever en cerca de u$s 44.800 millones, consolidando una tendencia clara: la compañía está reorientando su portafolio hacia segmentos de mayor margen y crecimiento, como cuidado personal, belleza y productos para el hogar con marcas en la Argentina como Dove, Rexona, Skip, entre otras. Este giro responde a dinámicas globales donde las categorías de alimentos procesados enfrentan mayor presión regulatoria, cambios en preferencias nutricionales y una creciente competencia de marcas locales y alternativas más saludables. Unilever también avanza en ajustes estratégicos en América Latina. En Colombia y Ecuador, la compañía acordó la venta de parte de su negocio de cuidado del hogar a Alicorp, incluyendo marcas reconocidas como Fab, 3D y Aromatel. Esta operación aún está sujeta a aprobaciones regulatorias. La decisión también responde a la creciente sofisticación del mercado latinoamericano, donde actores regionales vienen ganando protagonismo mediante portafolios adaptados a preferencias locales y estructuras de costos más eficientes. Alicorp, con presencia consolidada en la región andina, se perfila como un operador capaz de impulsar el crecimiento de estas marcas en mercados clave.