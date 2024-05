La digitalización de una empresa no se puede hacer sin una transformación cultural

En un contexto en el que la mayoría de las compañías están atravesando un fuerte proceso de transformación digital, el diseño de las oficinas tradicionales quedó en el pasado. De hecho, hay áreas de recursos humanos que se volvieron estratégicas y se colocaron a la altura del negocio.

"Vamos hacia una cultura de digitalización. Previo a la pandemia, muchas compañías ya se habían hecho eco de la necesidad de transformar su modelo de negocio. La pandemia, sin embargo, terminó de impulsar a aquellas que no estaban en medio de un proceso de digitalización a tener que hacerlo por supervivencia", sostuvo Fernando Troilo, director del Posgrado en Recursos Humanos de Ucema.

En este sentido, el ejecutivo definió a la digitalización como un "replanteamiento radical y continuo de cómo una empresa emplea tres cosas: procesos, tecnología y personas". Este cambio, explicó, afecta también a la cultura, por lo que, "inevitablemente, para que la digitalización sea sostenible en el tiempo, necesita una transformación cultural que la sostenga".



Así, explicó que, para poder llevar a cabo una transformación en una compañía, "es inevitable tener un pensamiento estratégico y de negocio". Y, comentó que el área de Recursos Humanos "tiene que ser un líder del negocio, en lugar de ser socio del mismo. Tiene que estar a la altura para conversar temas financieros, comerciales, tecnológicos, entre otros".

En este sentido, el rol de los líderes es fundamental: "Necesitamos que los líderes de la compañía trabajen en la transformación hacia la digitalización. Deben entender, no solo el propósito de esta transformación, sino también cuales son las características que se necesitan en esa cultura para ejemplificar y luego demandar en el resto", aseguró Troilo.

Expuso, a su vez, que hay experiencias en la Argentina de compañías que pudieron sostener una transformación digital.

"Verlo sostenido en el tiempo es lo que indica que se trabajó de manera simultánea y que fue exitosa la transformación". Sin embargo, reiteró que esto no quiere decir que no haya experiencias de transformaciones que no han llegado a buen puerto. Esto, comentó, fue "porque no hubo líderes con el coraje y el convencimiento para realizar la transformación. Entonces, tanto los líderes, como el número uno de la empresa deben saber cuál es el sentido de incorporar estos componentes y cómo van a ayudar al modelo de negocio".