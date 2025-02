Propiedades: vuelven los inversores del interior a CABA

Los inversores del interior del país vuelven a mirar a la Capital Federal para comprar propiedades. El fenómeno se da sobre todo en los primeros meses del año. Es que durante las vacaciones de verano muchos vienen a hacer turismo a la Ciudad y hasta buscan departamentos para los jóvenes que en marzo llegan a estudiar.

"Desde hace tiempo notamos un interés creciente sobre todo de provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y también del NOA y NEA. Buscan propiedades terminadas para diferentes fines: desde vivienda propia hasta inversión, o para sus hijos que vienen a estudiar a Buenos Aires", dijo Natalia Tuset Roiz, gerente comercial de ATV arquitectos.

En sintonía; Jorge Toselli, dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre y trabaja en Barrio Norte, aseguró que "aumentó notoriamente la visita desde octubre de 2024. Esto se da porque los compradores notaron un declive de la inflación y la baja de las tasas de interés en pesos".

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en plena recuperación. Durante 2024, los precios promedio de venta en la ciudad crecieron un 6,8 % según el informe de Zonaprop. Este incremento, que representa el tercer mayor avance anual desde 2012, coincide con un repunte significativo en el volumen de escrituras.

En diciembre, las operaciones de compraventa alcanzaron su mejor nivel en siete años, con un aumento interanual del 68,1 % en las transacciones, de acuerdo con datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Este contexto ayudó a que los inversores vuelvan a Buenos Aires. "Hay mucha demanda de compradores del interior del país. Esto se da por el inicio del ciclo académico y la necesidad de una vivienda", contó Daniel Bryn dueño de Invertire Real Estate.

Además para los inversores del interior del país, Buenos Aires es una plaza más que atractiva. "Comprar una propiedad en CABA sigue siendo una opción de resguardo de valor. Muchos inversores del interior ven en la ciudad una plaza más estable y con mayor liquidez en el mercado inmobiliario", agregó Bryn.

Como si fuera poco, los precios siguen siendo atractivos y hay una mayor accesibilidad gracias a las líneas de hipotecas que ofrecen los bancos. En 2024, las hipotecas crecieron un 226 %, según los datos de escribanos, respecto al año anterior.

"A pesar de algunos repuntes, los precios de las propiedades en Buenos Aires siguen estando entre un 30% y un 35% por debajo de los picos de 2018, lo que incentiva a compradores a aprovechar oportunidades antes de una eventual recuperación del mercado", agregó Bryn.

Hoy los inversores buscan propiedades chicas de hasta u$s 100.000. "En la mayoría dispone del 50% por ciento en efectivo y el saldo lo sacan a través de un crédito hipotecario", agregó Toselli.

Las zonas más buscadas

Los inversores del interior del país se inclinan por el corredor Norte a la hora de comprar un inmueble. "Palermo, Recoleta y Núñez encabezan las búsquedas en donde la rentabilidad bruta anual por alquiler alcanza el 5,28%", explican en ATV arquitectos con fuerte presencia en la zona Norte.

En opinión de Bryn, Palermo es indiscutiblemente el barrio más buscado. "Se inclinan por zonas conocidas que tengan buena accesibilidad pero también mucha oferta y vida nocturna" , agregó.

Los precios del metro cuadrado (m2) en Palermo, según los datos de Zonaprop, son los más altos de la Capital Federal -eximiendo a Puerto Madero-. Por ejemplo, un departamento de dos ambientes tiene un valor promedio de u$s 120.000 y uno de tres empieza en u$s 160.000.

"Hoy el costo del m2 de un usado ronda los u$s 2000. Y en poco tiempo subirá a u$s 2400. Esta predicción se sostiene porque los materiales siguen subiendo su valor y hoy construir no es tan buen negocio como fue en 2023", concluyó Toselli.