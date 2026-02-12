La producción industrial iniciará su recuperación este año, después de que en 2025 se situó con una caída de 1.1% anual, estimó el área de Estudios Económicos de Banamex. El año pasado, el bajo crecimiento económico, la caída de la producción petrolera y la reducción de la inversión pública afectaron el comportamiento de la industria. Por una parte, el banco recordó que al cierre del año pasado hubo dos sectores con fuertes contracciones que arrastraron al resto de la industria. Se trata del resultado de los servicios petroleros que cayeron 24.1% en 2025, comparados con el resultado del año previo. La caída en este sector se debe a la disminución de la producción de Pemex. El año pasado, la empresa reportó una disminución de 7% en la extracción de hidrocarburos líquidos. En segundo lugar, el Inegi señaló que las obras de ingeniería civil cayeron prácticamente 23% anual. De acuerdo con el organismo, las obras de ingeniería civil incluyen el desarrollo de carreteras, puentes, túneles, vías férreas, aeropuertos y puertos, así como presas, sistemas de riego, generación de energía o bien, trabajos relacionados con el sector de petróleo y gas. La caída en estos dos sectores fue lo que arrastró el indicador al terreno negativo, y llevó a la industria a sumar dos años en contracción. Banamex detalla que existen cuatro factores que permitirán que la industria rompa la racha negativa este año. En primer lugar, estimó que se estabilizará la producción petrolera, sumado a un incremento en la actividad del sector eléctrico. Además, la construcción mantendrá la recuperación gracias al apartado de la edificación y una “moderada” expansión de la inversión pública durante este año. Por otra parte, las manufacturas de exportación mantendrán el dinamismo, debido a la ventaja arancelaria que tiene México para exportar bienes a Estados Unidos, en particular, las no automotrices. En este sentido, Banamex espera que este año la producción industrial cierre con un alza de 0.9%.