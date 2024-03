El estudio científico que buscó predecir el éxito de una relación con Inteligencia Artificial: estos fueron los resultados

Con el avance de la inteligencia artificial aplicada a distintos ámbitos, se plantea una pregunta intrigante: ¿puede la IA anticipar el éxito de una relación amorosa?

Un equipo internacional de investigadores de Proceedings of the National Academy of Sciences dio un paso adelante en esta área. Emplearon la inteligencia artificial para desentrañar los factores que podrían prever una mayor estabilidad en las relaciones de pareja.

¿Puede la Inteligencia Artificial predecir el futuro de una relación amorosa?

Según un artículo de Muyinteresante.com, esta investigación recurrió al aprendizaje automático, una rama fundamental de la IA que analiza grandes conjuntos de datos para identificar patrones y realizar predicciones o tomar decisiones.



Los investigadores se sumergieron en un análisis detallado del poder predictivo de diversas variables en más de 11.000 parejas de todo el mundo.

Los resultados del estudio científico que se propuso prever el éxito de una relación utilizando Inteligencia Artificial han sido revelados. (Foto: archivo)

Su objetivo era doble: determinar en qué medida la calidad de las relaciones puede ser anticipada e identificar los factores que confiablemente predicen la solidez de estas uniones.

Los resultados revelan que el aprecio mutuo, la satisfacción sexual y la gestión del conflicto son elementos clave para una relación.

Además, el compromiso y la percepción de satisfacción por parte de ambos miembros de la pareja son predictores significativos. Estas variables pueden explicar hasta un 45% de la inestabilidad en la calidad de una relación.

Factores como la satisfacción con la propia vida, el afecto negativo y la presencia de síntomas depresivos también se destacan como indicadores importantes a nivel individual. Estos elementos personales pueden predecir hasta el 21% de la inestabilidad en una relación.



Existen diferentes factores que determinan si una relación va a durar. (Foto: archivo)

Los investigadores advierten sobre la limitación de estas predicciones, ya que se basan en las percepciones subjetivas de los individuos involucrados.

A pesar de la tentación de considerar factores como la personalidad o los juicios de los compañeros como determinantes, estos no ofrecen una garantía confiable de la evolución futura de una relación.



El estudio sugiere que una combinación de aprecio, satisfacción sexual, baja conflictividad y percepción de compromiso puede allanar el camino hacia una relación estable y satisfactoria.



Recomendaciones para fortalecer tu relación amorosa

Después de analizar los resultados del estudio, los investigadores ofrecen algunas recomendaciones prácticas para fortalecer las relaciones amorosas: