Jorge Macri: "No nos tenemos que enamorar de las medidas que tomamos en el pasado"

En el marco del CEO Talks, un evento que organizaron El Cronista y la revista Apertura la semana pasada, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, develó que su principal responsabilidad al frente de la Capital Federal es "reflexionar, pensar y procesar constantemente las decisiones".

En este sentido, destacó que los líderes, tanto del sector público, como privado, "deben tener pensamiento crítico. No nos tenemos que poner colorados a la hora de decir que hay que revisar lo que hicimos hace un año. Y, a su vez, dentro de un año tenemos que volver a revisar lo que hicimos en esta ocasión".

El jefe de Gobierno porteño explicó que esta actitud es necesaria ya que "la tecnología, el contexto y las herramientas cambian a una velocidad notable. Lo peor que podemos hacer es enamorarnos de medidas que tomamos en el pasado. A veces, es necesario revisar las cosas que hicimos anteriormente".

Así, ejemplificó: "Revisamos una ciclovía que se hizo en el pasado y que hoy, en este contexto, no la haríamos. No es que quien lo haya hecho antes fue incapaz y no comprendió el fin de la tarea, sino que hay situaciones que cambiaron, hay nuevas tecnologías, hay nuevos medios de transporte".

Y siguió: "Hoy me toca revisar las gestiones de Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta). Sin embargo, planeo tener ese mismo criterio con mi gestión el año que viene. Voy a mirar hacia atrás y decir si lo que hicimos estuvo bien o no. Uno de peores defectos de un líder es no darse cuenta de que hasta las mejores decisiones que puede tomar hoy, tienen que ser puestas en crisis en el futuro".



Luego de más de 180 días al frente del Gobierno de la Ciudad y después de más de 10 años como Intendente de la localidad de Vicente López, Macri develó: "Estoy poniendo énfasis en la recuperación de un planeamiento estratégico. Creo que la ciudad tuvo, en un momento, un planeamiento estratégico que se aplicó haciendo culto de la velocidad y de la cantidad".

Y siguió: "Los años '80 y los '90 hicieron culto de la transformación permanente. En los 2000 se empezó a instalar una cultura más integral, donde la transformación es un valor en sí mismo, pero también lo son la pausa y observación respecto a cómo la gente se acomoda a los cambios que hacemos".

En este sentido, agregó: "Creo que gestionar no implica la repetición rápida de las mismas cosas, sino que también es planificar, mirar, observar. Hoy, estamos enfocados en recuperar una mirada de mediano y largo plazo que, además, incluya las problemáticas urgentes actuales, como la transición energética, el cuidado medioambiental, los compromisos sustentables, entre otras cosas".