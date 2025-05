Sólo le queda un lote por vender: IRSA recaudó más de u$s 74 millones en la ex Ciudad Deportiva de Boca

IRSA, el holding liderado por Eduardo Elsztain, vendió 13 de los 14 lotes de la primera etapa de Ramblas del Plata, el proyecto de u$s 1800 millones que hará en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, al sur de Puerto Madero. De esta manera logró recaudar u$s 74 millones en lo que va del año.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), ahora comercializó "dos lotes con una superficie conjunta de 3432 metros cuadrados (m2) y una superficie vendible total estimada de 10.592 m2 perteneciente a la primera etapa del proyecto Ramblas del Plata".

El monto de la operación "alcanza la suma de u$s 7,9 millones, que será abonado a IRSA mediante un anticipo en efectivo y m2 vendibles a recibir en el futuro", agregó el holding.

La primera etapa de Ramblas contempla un total de 126.000 m2. Empezó a concretar ventas a fines de enero, cuando firmó dos boletos de compraventa por un total de u$s 23,4 millones, de los cuales cobró el 30% al momento de la firma, y el saldo de u$s 16,4 millones se cancelará con la escrituración y entrega de los terrenos.

Las siguientes transacciones se celebraron a fines de febrero, cuando el holding firmó cinco boletos más de compraventa, por un precio total de u$s 24,1 millones. En marzo logró vender otros tres terrenos recaudando en el primer trimestre del año más de u$s 61,8 millones.

En mayo IRSA logró vender otros tres terrenos recaudando u$s 12,1 millones y sumando un total de u$s 73,9 millones en los primeros cinco meses del año. De esta forma sólo le resta comercializar un sólo terreno para cerrar la primera etapa de su proyecto más ambicioso.

Ramblas del Plata abarca un total de 71,6 hectáreas, de las cuales el 29% se destinará a lotes privados (20,6 ha) y el 71% (50,9 ha) a usos públicos.

Entre sus objetivos urbanísticos, se cuentan recuperar el acceso al río, prolongar el paseo costanero y generar un tejido mixto para revitalizar la zona.

El megaproyecto contempla una inversión total de u$s 1800 millones a lo largo de no menos de 10 años. Implica la construcción de 6000 unidades de viviendas, oficinas, locales comerciales, escuelas, un sanatorio y un paseo peatonal costero.

Ramblas del Plata en Costanera Sur

Si bien IRSA es dueña del terreno desde 1997, una serie de impedimentos habían paralizado los planes para realizar el desarrollo. Allí, iba a llevar a cabo originalmente la Ciudad Deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur, proyecto trunco iniciado en a comienzos de los '70 y que dejó por más de 20 años las tierras en desuso.

En 1991, la sociedad Santa María del Plata le compró el predio a Boca por u$s 22 millones, pero no fue hasta 1995 que se realizó un concurso para diseñar un plan maestro. Dos años después, IRSA se hizo de los terrenos.

Pero el masterplan de la empresa no cuadraba con los permisos de la zonificación en ese lugar, lo que siguió demorando el proyecto. Fue por eso que la Ciudad le concedió un convenio urbanístico para modificarla.

A fines del 2021, se publicó en el Boletín Oficial porteño la ley con que la Legislatura aprobó la normativa para el desarrollo de "Costa Urbana". Sin embargo, distintas entidades pidieron la nulidad del convenio a través de un recurso de amparo ante el fuero Contravencional de la Ciudad. Pero el año pasado la Cámara de Apelaciones anuló el recurso de amparo y lo habilitó, dando lugar así a Ramblas del Plata.