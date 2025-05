Invierten u$s 1 millón para llevar cajas de seguridad a una zona "olvidada"

En esta noticia Expectativas superadas

Expansión

Desde hace años que la zona de Hudson, en el sur del Gran Buenos Aires se convirtió en zona de barrios cerrados. El acceso a la ruta 2 y a la autopista Bunenos Aires-La Plata y una distancia menor hasta el centro de la Capital ayudaron a un rápido crecimiento inmobiliario.

Sin embargo, para quienes optaron por irse a vivir allí, los trámites bancarios se convirtieron en un dolor de cabeza. Las sucursales más cercanas, en el centro de Berazategui, son pequeñas y no tienen uno de los servicios más solicitados por el segmento ABC1: las cajas de seguridad.

"Vimos que había una necesidad de un producto de este tipo en la zona, adonde no solo no llegan las cajas de los bancos, sino tampoco de las dos empresas que operan en el país. Podíamos atender una demanda que no estaba satisfecha", explicó Ezequiel Frank, socio fundador de Tressor, compañía que abrió su primera sucursal en el Polo Hudson en diciembre pasado.

El complejo, situado junto al peaje Hudson de la autopista Buenos Aires-La Plata, combina un shopping, un edificio de oficinas y un parque industrial. El acceso está controlado por un sistema de seguridad que incluye la identificación de todas las personas que ingresan al predio, la toma de patentes y más de 80 cámaras de seguridad distribuidas.

Expectativas superadas

En estos seis meses ya se ocupó el 20% de las unidades disponibles. Estos números, destacó Frank, superan las expectativas que tenían en el momento de la inauguración.

Para la apertura, la firma desembolsó u$s 1 millón, de los cuales el 65% se destinó a medidas de seguridad físicas y electrónicas. El dinero restante, fue destinado a la adquisición de la oficina donde se construyó la bóveda de 45 m2, que cuenta con salas de reunión de uso exclusivo para clientes.

La sucursal cuenta con salas de reunión para que los clientes puedan operar con tranquilidad

El mercado argentino de cajas de seguridad cuenta hoy con aproximadamente 900.000 unidades, de las cuales el 60% se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Según datos de la cámara del sector, la demanda de servicios de resguardo crece a un ritmo anual del 35 por ciento.

Precisamente, la concentración geográfica del sector es el factor que utilizará Tressor como disparador para su expansión. La idea es llevar este tipo de servicio a otras zonas del país donde no existen alternativas a las cajas de seguridad bancarias.

Expansión

"Todavía queremos terminar de consolidarnos en Hudson, pero ya vimos que Rosario es una opción para empezar la expansión. Hoy hay muy poca disponibilidad y solo en bancos", explicó Frank.

En ese sentido, el empresario señaló que las cajas de seguridad que están fuera del sistema bancario ofrecen ventajas que van desde la mayor amplitud del horario de atención, hasta un acceso más discreto y resguardado.

"Los horarios hacen más fácil el acceso para el que tiene un negocio o una pyme. Además, el sistema de ingreso biométrico acelera aún más tiempos. Y al estar en un primer piso de un edificio de oficinas, ofrece más discreción a los clientes", cerró.