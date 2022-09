Innovación y tecnología: los avances de las principales empresas que apuestan en la Argentina

Los procesos de innovación y reconversión de las compañías se aceleraron sustancialmente en el último tiempo producto de los avances tecnológicos impulsados a raíz del período pandémico.

El Cronista organizó este jueves junto a la revista Apertura y la firma internacional de asesoría y servicios KPGM una nueva edición de Innovation Summit.

El evento anual que convoca a las compañías pioneras en el desarrollo tecnológico para que detallen las principales novedades de la gestión y ejecución de sus procesos logísticos a lo largo de cuatro entrevistas mano a mano y nueve paneles de diversos temas.

INNOVAR CON TECNOLOGÍAS INTELIGENTES Y ESTRATÉGICAS

Entre las principales secciones del evento estuvo el panel integrado por Alejandro Rinaldi, Director IT de Grupo Logístico Andreani, y Eduardo Miyares, Director Comercial de Prosegur Security Argentina; quienes puntualizaron acerca de los avances tecnológicos de sus rubros.

Entrevistados por la Editora General Web de El Cronista, Florencia Pulla, marcaron que la aplicación de los procesos de sus compañías serían "impensados sin la tecnología".

En particular, Rinaldi dijo que el mundo del e-commerce se dinamizó sustancialmente y que estas nuevas herramientas permiten conocer la ubicación de las unidades en vivo y mejorar la mensajería y el vínculo con el destinatario. "La tecnología es tan importante para nosotros como la nafta para los vehículos", añadió.

Alejandro Rinaldi (Andreani) y Eduardo Miyares (Prosegur) en Innovation Summit.

Miyares agregó que la tecnología "llegó para complementarse con el factor humano", siendo una de sus partes sustanciales la predicción de situaciones a partir de la interpretación de los datos que brindan los dispositivos electrónicos, lo que permitiría mejorar la prevención de hechos de violencia y riesgo.



"La integración de la tecnología al servicio de nuestros vigiladores, no los van a reemplazar, los van a complementar con instrumentos para que puedan hacer mejor su trabajo", marcó el Director Comercial de Prosegur. El Director IT de Andreani también destacó el uso de las tecnologías, en particular las herramientas de Machine Learning y análisis de datos para el desarrollo de algoritmos para idear mejores rutas para los vehículos de entrega.

INNOVAR EN SALUD: EVOLUCIÓN y TENDENCIAS

Edgardo Vázquez, Gerente General de Laboratorios Bagó, y Héctor Miranda, Director Médico de Bayer Cono Sur, fueron los dos integrantes del panel que trató la mejora tecnológica en el rubro farmacéutico y de la salud tras la pandemia de Covid-19.



"Aprendimos que la compra de medicamentos puede ser distinta y más ágil. Estamos repensando cómo podemos facilitar ese proceso en el sistema de salud", destacó Vázquez, quien también remarcó el cambio en el tipo de vinculación de los pacientes con los trabajadores de la salud y el proceso de compra de medicamentos.

Por su parte, Miranda caracterizó a la innovación como la identidad de Bayer, siendo el foco principal de la empresa el desarrollo de productos que permitan atender enfermedades con necesidades insatisfechas o que no tengan tratamiento, como las vinculadas a la oncología, la salud cardio-renal y la oftalmología.

Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó) y Héctor Miranda (Bayer) en el segmento de innovación en salud.

La pandemia flexibilizó barreras regulatorias, coincidieron ambos empresarios, lo que permitió mayor colaboración a escala internacional. Miranda afirmó además que la pandemia "empujó cambios que ya se venían gestando", lo que ayudó a acelerar los procesos y los plazos de producción de medicamentos.

El Director Médico de Bayer puntualizó en el desarrollo de las terapias agnósticas, que implica, entre otras cosas, el tratamiento dirigido para casos oncológicos, que ya tuvo más de 80% de efectividad. Asimismo, destacó la utilización de la inteligencia artificial para la realización de testeos masivos.

Por su lado, el Gerente General de Bagó nombró el uso de modelos colaborativos para el desarrollo de plataformas tecnológicas para el desarrollo de la investigación clínica, principalmente en áreas terapéuticas o patologías insatisfechas en los que la compañía tiene trayectoria.

MANO A MANO con DIEGO BLEJER (kpmg)

El Socio líder de Advisory de KPMG Argentina, Diego Blejer, marcó en diálogo con el director periodístico de El Cronista, Hernán de Goñi, que la innovación es una propuesta de valor entre lo posible y lo deseable: "Cuando se cruzan se gestan una gran idea y una gran innovación. Se precisan cambios pero necesitas herramientas para generarlos".

El empresario opinó que la tecnología es sustancial para que la innovación sea mucho más eficiente y reveló que desde KPMG instan a la generación de un cambio de cultura: "Para generar una gran innovación hay que tener una escucha activa en los clientes y hay que darles procesos para generar cambios dentro de una organización y así ayudar a los clientes desde su transformación digital y su mindset de nuevas formas de proceder".

Diego Blejer (KPMG Argentina) en Innovation Summit 2022.

"Después de la pandemia hubo un quiebre con el tema de la innovación. El tema de la tecnología pasó a ser disruptivo. Las compañías demandan mejor tecnología y con mejor cultura", explicó Blejer.

"Nosotros trabajamos ayudando a la compañía a generar cultura. A educar a una organización desde arriba hacia la última persona de la compañía. Es necesario que se respire un ambiente de cultura para que la magia se produzca. Cuando están todos alineados detrás de un norte, es donde mejor resultados se pueden obtener", concluyó.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: INNOVACIÓN Y OPORTUNIDADES

Luego de recibir el Premio Revelación 2022. Magdalena González Victorica, quien actualmente ocupa el cargo de Chief Technology Officer en Arcos Dorados, empresa que integra desde hace más de 23 años, mantuvo un diálogo mano a mano con el director general de El Cronista, Hernán De Goñi, en el cual intercambiaron conceptos acerca de la innovación productiva y digital de los últimos años.

La galardonada destacó en primer lugar la importancia que tuvieron los cambios de roles a lo largo de su trayectoria en la empresa, los cuáles la llevaron a integrar finalmente parte de la dirección digital de la compañía, que tiene su marca en 20 países de latinoamércia y debió afrontar importantes desafíos en la transición tecnológica.

Magdalena González Victorica (Arcos Dorados) al recibir su premio como CIO Revelación.

González Victorica reivindicó la inversión y la evolución por etapas del proceso de digitalización de los restaurantes de McDonald's y la ventaja competitiva que consiguió la empresa en su vínculo con los clientes tras la etapa pandémica, logrando que más del 40% sus cantidad de ventas sean mediante procedimientos digitales.

Por último, consideró que el rubro de datos es "el tema del futuro" y una de las principales apuestas de Arcos Dorados de cara a los próximos años para "mejorar tanto la relación con los clientes como la vida de nuestro empleados".