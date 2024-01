Los autos que quedan exceptuados y el futuro de los precios

Tras un mes de espera, finalmente este jueves se publicó la actualización del impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo de los autos 0 kilómetro. Si bien las terminales se tomarán unos días para difundir las nuevas listas, en el sector anticipan que quedarán pocos modelos exceptuados dado que los precios subieron en más de un 40% tras la devaluación de diciembre . En principio, solo pocos de los vehículos más populares, los de entrada de gama, quedarán excluidos.

No obstante, al elevarse las bases imponibles, modelos que quedaron afectados ante la dilación de la actualización tributaria y la escalada inflacionaria no tributarían el gravamen que rige desde hace 10 años, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, tomó la medida "para proteger la industria nacional". Como ocurría hasta ahora, aplicará a autos y SUV, y quedarán excluidas pick-ups y furgones, al considerarse herramientas de trabajo, al igual que yates y aeronaves.

La publicación en el Boletín Oficial duplicó la base mínima imponible, por lo que, desde este jueves tributarán en la primera escala de impuestos internos vehículos desde $ 19.826.151 (antes de otros impuestos y comisiones). En la práctica, impacta en modelos con precios de venta al público a partir de $ 28 millones. En estos casos, la alícuota permanece sin cambios y sigue en 20%. Hasta ayer, tributaban autos desde $ 10.364.902 (antes de otros impuestos y comisiones) que en concesionarios equivalía a precios mayores a $ 14,7 millones.

En la segunda escala, hasta ayer tributaban el impuesto al lujo autos a partir de $ 19.135.205 (antes de otros impuestos y comisiones), con una alícuota del 35%. En la práctica, aplicaba para modelos desde $ 32 millones. Ahora, se pasó a $ 36.602.126 (antes de otros impuestos y comisiones), que impactará en autos con precios al público a partir de $ 61 millones con una alícuota que permanece sin cambios.

Si bien las listas no fueron informadas aún oficialmente por las automotrices, quedarían exentos los modelos más económicos, como el Fiat Cronos -el más vendido en 2023- y el Peugeot 208. Según la lista de precios sugerida al público de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) de este mes, el primero arranca en $ 11.595.900 (la versión 4P 1,3 LIKE GSE 2023) y llega a $ 14.582.000 (4P 1,3 Precision GSE CVT 2023).

El Fiat Cronos quedaría exento del impuesto al lujo, tras la actualización de las escalas.

El segundo parte en $ 12.227.000 (la versión 5P 1,2 LIKE NEW 2023) y llega a $ 14.246.900 (las versiones 5P 1,6 Allure TIPT6 PACK 2023, 5P 1,6 Feline TIPT6 2023, 5P 1,6 Style y 5P 1,6 Style TIPT6). Hay que tener en cuenta que estos valores son de referencia, por lo que se encarecen entre 10% y 15% más a la hora de comprarlos por concesionarias.

Ford anticipó a El Cronista que ninguno de sus modelos quedará exento del impuesto al lujo, mientras que Toyota explicó que todavía no tiene precisión de cuáles quedarán fuera, ya que no tiene los precios actualizados aún. No obstante, concesionarias señalaron que las siete versiones de SW4 quedaron topeadas debajo del límite de la segunda escala, con precios que rondan en $ 61 millones.

El Toyota Yaris, que tiene un precio sugerido de $ 12.018.000 en la lista de CCA (la versión 5P 1,5 S CVT 2021), no quedaría alcanzado por el tributo. Tampoco quedarían el Chevrolet Joy y el Citroen C3 -con precios sugeridos de $ 9.414.300 y $ 13.843.000 (la versión 5P 1,6 VTi Fell AT PK Design)- y el Volkswagen Polo, con un rango de $ 11.344.300 y $ 20.954.400 (las versiones 5P 1,6 MSI Track 2023 y 5P 1,4 TSI 250 GTS AT6 2023).

El Toyota Yaris no quedaría alcanzado por el impuesto al lujo.

A 10 años de la implementación de este gravamen, la Asociación de Fábrica de Automotores (Adefa) le informó a las empresas la posibilidad de eliminar el impuesto interno. Era fin de 2023, pero la propuesta de bajar de 20% a 0% el porcentaje de la primera escala de impuestos internos no prosperó, y una decisión que se esperaba para los primeros días del año se postergó semana tras semana, hasta que se anunció finalmente este jueves.

Enero -el mejor mes del año históricamente para los patentamientos- tuvo una caída de las ventas del 40% por la falta de precios en el mercado. Faltando solo cinco días para que termine el mes, en lo que va de 2024 prácticamente las automotrices no publicaron listas oficiales. En este contexto de incertidumbre, se paralizó la actividad en las concesionarias a la espera de la definición del Gobierno. A eso se suma la menor oferta disponible que provocó el freno en la actividad de las plantas de General Motors, Volkswagen, Renault y Nissan.

¿Qué pasará con los precios? La lógica indicaría que, en un mercado deprimido, las automotrices podrían toppear algunos modelos para incentivar las ventas. No obstante, en el sector anticipan que con el ritmo de inflación actual, los precios seguirán subiendo. Desde una automotriz alemana, confirmaron la tendencia.