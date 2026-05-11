Finalizó el primer día del Hot Sale 2026, el evento de comercio electrónico más importante del año, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Arrancó desde temprano, con picos de tráfico de hasta 140.000 usuarios simultáneos registrados durante la madrugada y el mediodía, descuentos récord y una agresiva competencia entre marcas, bancos y marketplaces. Según la entidad, el descuento promedio alcanzó el 34%, el nivel más alto de los últimos ocho años y cuatro puntos por encima de la edición 2025. Detrás de ese salto aparece un fenómeno que el sector ya empieza a describir como una “guerra de precios” frente al avance de productos importados y plataformas internacionales. Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE, señaló que el evento mostró “una propuesta muy amplia” y un escenario “muy competitivo” para las marcas, apalancado por la necesidad de captar a un consumidor cada vez más racional y selectivo. En esa línea, destacó que el tiempo promedio de permanencia en el sitio alcanzó los cinco minutos. Las categorías con mayores rebajas promedio fueron Servicios y Varios, con descuentos de hasta el 48%; Salud y Belleza, con 39%; y Muebles, Hogar y Deco, con 38%. También crecieron fuerte rubros como Motos y Autos, que pasó de un descuento promedio del 28% en 2025 al 36% este año, mientras que la categoría de Bebés y Niños escaló del 32% al 37%. La mejora en las promociones se dio en paralelo con una ampliación del surtido, tras el ingreso de más productos importados y una competencia cada vez más intensa entre jugadores locales e internacionales. Una vez más, la financiación volvió a convertirse en el principal protagonista del evento. Marketplaces bancarios operados por avenida+ junto a entidades como Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Comafi lanzaron planes de hasta 24 cuotas sin interés, envío gratis y promociones cruzadas para empujar el consumo. “Con la apertura de importaciones, el nivel de competencia sube, lo que obliga a todos a ser más agresivos en propuesta de valor”, explicó Daniel Jejcic, CEO de la empresa tecnológica. Asimismo, los marketplaces bancarios registraron un crecimiento del 12% en facturación y del 15% en unidades vendidas frente al Hot Sale 2025. Las categorías más demandadas fueron Electro y Tecno, impulsadas especialmente por televisores de 55, 65 y 75 pulgadas, pequeños electrodomésticos y línea blanca. El comportamiento del consumidor también mostró cambios respecto de otras ediciones. Según datos de la plataforma Facturante, el tráfico más fuerte se concentró entre las 13 y las 14 horas, cuando muchos usuarios aprovecharon el horario de almuerzo para cerrar compras previamente analizadas o guardadas en el carrito. Las categorías más exploradas fueron Electrodomésticos, Indumentaria, Viajes, Muebles, Maquillajes y Deportes. Dentro de los retailers, Megatone.net fue uno de los jugadores que registró un fuerte arranque. La compañía aseguró que duplicó el tráfico en su web y elevó más de 45% sus tasas de conversión a diferencia de eventos anteriores. Los televisores de más de 50 pulgadas y los aires acondicionados lideraron la demanda, con descuentos de hasta 50% y planes de 24 cuotas sin interés. “El cliente no sólo busca precio, sino facilidad de financiación y reintegros”, explicó Javier Cominotti, Gerente de Marketing del marketplace. El primer día del Hot Sale 2026 dejó así una señal contundente para el comercio electrónico argentino. Las marcas apostaron por descuentos históricos, cuotas largas y beneficios logísticos para sostener ventas.