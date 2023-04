Hot Sale 2023: cuándo será la próxima edición del evento de descuentos y qué marcas participan

El Hot Sale 2023 ya tiene fecha confirmada. La próxima edición del festival de descuentos de compras online tendrá lugar el 8, 9 y 10 de mayo. La Cámara de Comercio Electrónico de la Argentina (CACE) -la entidad organizadora de esta maratón de rebajas, que se realiza desde hace 10 años en el país- dio a conocer el listado de las 900 marcas que participarán del evento.

Por primera vez, se unirán casi 100 marcas que nunca antes formaron parte: se sumaron 97 que ofrecerán productos y servicios en todo el país. Del total de las empresas adheridas, 212 son compañías radicadas en el interior, con Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza como las provincias más convocantes.

Este año, el Hot Sale contará con 11 categorías disponibles: 'Electro y Tecno', 'Viajes', 'Muebles', 'Hogar y Deco', 'Indumentaria y Calzado', 'Deportes y Fitness', 'Supermercado', 'Salud y Belleza', 'Motos y Autos', 'Bebés y Niños', 'Varios' y 'Servicios'. Asimismo, se conseguirán más de 16.000 productos destacados en la sección 'MegaOfertas', que pondrá a disposición rebajas mayores en este vertical que unificará las ofertas en el sitio oficial del evento.

"Estamos entusiasmados por esta nueva edición del Hot Sale. Este año, quisimos darle mayor visibilidad a los emprendimientos, además de trabajar para mejorar la experiencia de los usuarios que busquen ofertas, para que así puedan encontrarlas en un sólo lugar. Invitamos a registrarse en el sitio oficial y suscribirse a las notificaciones para estar al tanto de las novedades de los tres días del evento", afirmó Andrés Zaied, presidente de la CACE.



Expectativas de las empresas para el Hot Sale 2023

El sector tiene buenas expectativas para esta edición, por el comportamiento del consumo online en coyunturas volátiles, anticiparon desde la CACE. "Hay dos particularidades que creemos que van a accionar en algún momento del año electoral, frente a los movimiento del tipo de cambio", adelantó Gustavo Sambucetti, director institucional de la cámara.

"Por un lado, el comercio electrónico es un aliado de los consumidores para buscar precios ante la caída de poder adquisitivo, por lo que esperamos que la cantidad de transacciones siga en alza. Por otra parte, ante una posible devaluación, el e-commerce es un catalizador del consumo. Cuando hay disponibilidad de pesos, la gente los convierte en productos", explicó el ejecutivo.

El sector espera un buen Hot Sale, por la mayor disponibilidad de pesos en circulación, que podrían destinarse a compras.

De esa manera, con este evento, la industria apunta a mejorar los números de 2022, año en el que se frenó el boom que vivió el sector en la pandemia. Por la compleja coyuntura, el e-commerce no logró replicar el nivel récord de crecimiento de 124% que alcanzó cuando se dispararon las compras online por el mayor tiempo que los consumidores pasaron en sus casas con el aislamiento obligatorio en 2020.

Aunque se sumaron más de 1 millón de compradores y se generaron un 8% más de órdenes de compra con un 11% más de unidades que en 2021, los ingresos en 2022 estuvieron por debajo de la inflación: el sector movió $ 2,8 billones ($ 5,4 millones por minuto), un 87% interanual más, pero inferior a la marca del 94,8% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos (Indec).

El listado de marcas que participarán de Hot Sale 2023

