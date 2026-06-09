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El comercio electrónico entre empresas (B2B, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como la gran tendencia de negocios en América Latina. Impulsado por un mercado corporativo que exige la misma inmediatez y transparencia que el consumidor final, el potencial de la digitalización B2B ya triplica al del e-commerce tradicional (B2C), incluso ha llegado a representar el 70% de las transacciones comerciales totales en la región, señala Andrés Zuluaga Vélez, VP de Ventas para North Latam de VTEX, una plataforma global de comercio digital.

En entrevista con El Cronista, Zuluaga aseguró que el comercio electrónico B2B está transformando a las principales industrias del país.

A diferencia del comercio electrónico directo al consumidor (B2C), que ya se encuentra en una etapa de madurez consolidada en múltiples industrias, el B2B digital atraviesa una fase de aceleración agresiva.

El directivo explica que este fenómeno responde directamente al relevo generacional y cultural de los tomadores de decisiones en las empresas.

“Los compradores de B2B, las compañías que compran B2B, están cada vez exigiendo que sean atendidos con unas experiencias similares a las que normalmente se viven en e-commerce B2C (...) porque permite, con mayor facilidad, que ellos puedan hacer sus compras con transparencia, con mayor información en cualquier momento, desde cualquier dispositivo”, detalló Zuluaga.

Andrés Zuluaga Vélez, VP Sales North LATAM de VTEX | Cortesía

Este cambio no solo optimiza la experiencia del cliente, sino que genera eficiencias críticas en la estructura de costos de los proveedores. Al trasladar las complejas reglas comerciales del mundo físico al ecosistema digital, la fuerza de ventas tradicional se transforma.

México: liderazgo regional e inteligencia artificial

Dentro de la región de North Latam, México se posiciona junto a Colombia como uno de los dos mercados más avanzados y maduros en materia digital. En el contexto mexicano, la discusión ya no gira en torno a la adopción básica de tecnología, sino hacia la sofisticación de las plataformas existentes.

“México puntualmente es un mercado muy maduro que está apostando con mucha fuerza en tecnologías y plataformas que unifican su estrategia, tanto el B2C como el B2B”. El siguiente paso para el país, detalló Zuluaga, es “adoptar herramientas más avanzadas de inteligencia artificial para evolucionar más sus sitios y sus tecnologías”.

Esta evolución está liderada por grandes corporativos de sectores altamente competitivos. De acuerdo con VTEX, las industrias que están marcando la pauta y dando el salto digital con mayor fuerza en el país son las de bienes de consumo masivo (CPGs), las farmacéuticas, el sector de autopartes y las firmas de moda que buscan optimizar la relación con sus redes de franquiciados y distribuidores.

“Ya puntualmente en B2B, desde hace ya varios años hay clientes muy grandes, sector farma, sector alimentos en México digitalizando su B2B, y eso muestra un camino de que grandes jugadores ya lo vienen haciendo y eso impulsa a que las otras marcas vayan en ese camino”, destacó el VP de VTEX, que tiene clientes en el país como Martí, Atlas del Descanso y Mondelez Snacking México.

Dada la relevancia del mercado nacional —el cual se ubica de forma consistente entre los cinco ecosistemas digitales más grandes de Latinoamérica —, VTEX ha colocado a México como una prioridad en su estrategia de expansión durante 2026, respaldada por un equipo y oficinas locales.