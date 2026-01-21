La farmacéutica británica cerró un acuerdo para adquirir RAPT Therapeutics, una biotecnológica estadounidense con la que buscará acceder a Ozureprubart, el fármaco que está desarrollando la empresa para tratar las alergias alimentarias. De esta manera, GSK obtendrá los derechos globales del fármaco, excluyendo algunas zonas de Asia, como China y Hong Kong.

La adquisición, prevista para el primer trimestre de este año, será tras una inversión de u$s 2200 millones y pagará a los accionistas de RAPT Therapeutics 58 dólares por acción, según informó la compañía.

Se trata del primer acuerdo que va a llevar adelante Luke Miels, el nuevo director ejecutivo de GSK luego de la salida de Emma Walmsley, quien afirmó que espera obtener ingresos por 40.000 millones de libras (alrededor de u$s 53.000 millones) hacia 2031 tras la adquisición.

Este acuerdo se da en un contexto en donde las grandes farmacéuticas se enfrentan al vencimiento de patentes de medicamentos entre 2027 y 2028, lo que lleva a las compañías a diversificar su producción para no perder rentabilidad. De hecho, la patente de dolutegravir de GSK, un medicamento contra el VIH, perderá los derechos de exclusividad en los Estados Unidos entre 2028 y 2030.

Ozureprubart está actualmente en ensayos clínicos y la farmacéutica británica ya fijó una fecha tentativa de su lanzamiento para 2031.