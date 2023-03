Argentina aprueba una nueva vacuna para prevenir una dolorosa enfermedad que muchos tienen oculta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó para su uso en la Argentina una nueva vacuna contra el herpes zóster o "culebrilla", la cual otorga una protección de hasta 10 años .

Esta infección viral, la cual que surge del virus de la varicela-zóster que se mantiene en el organismo de por vida tras contraer varicela, se genera cuando el patógeno se reactiva y supone una erupción cutánea que generalmente aparece en forma de ampollas del lado derecho o izquierdo del torso, aunque pueden brotarse también otras partes del cuerpo.

Cabe resaltar que, pese a pertenecer al mismo grupo virósico que los patógenos que causan el herpes genital y de labios, este virus no es el mismo y no se considera como una enfermedad de trasmisión sexual (ETS). Sin embargo, sí es contagiosa para todo individuo que no haya sufrido varicela previamente.

Ahora, la ANMAT aprobó la vacuna del laboratorio británico GSK para prevenir y/o prevenir los efectos de los brotes de herpes zóster sobre el organismo, los cuales pueden agravarse y generar dolorosos cuadros de neuralgia posherpética o incluso problemas neurológicos.

Este suero ya había sido aprobado en los Estados Unidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en 2017 y su eficacia es superior al 90% durante al menos 10 años.

La vacuna de GSK se aplica en dos dosis separadas entre dos a seis meses. La particularidad de esta formulación es que es la primera que se aprueba en Argentina que combina un antígeno inactivado con adyuvante creado para desencadenar una respuesta inmune fuerte y duradera.

Vacuna contra la culebrilla: quiénes podrán recibirla en Argentina

En la Argentina, en principio podrán recibir la vacuna dos grupos específicos:

Mayores de 50 años;

Mayores de 18 años inmunocomprometidos.

En su presentación en Argentina del nuevo suero, la directora médica de GSK para nuestro país y Uruguay, María Seoane, subrayó que "el herpes zóster es una enfermedad que puede provocar un dolor muy intenso".

Y destacó: "Nos complace que Argentina tenga ahora acceso a la vacuna para ayudar a reducir las posibilidades de padecer esta dolorosa enfermedad".

Herpes zóster: los síntomas

El herpes zóster puede aparecer ya sea en el torso, cerca de los ojos -donde representa mayor peligro- el cuello, la cara u otras zonas sensibles. Se presenta como una franja de ampollas que pueden generar dolor o incomodidad por picazón, aunque hay individuos que sienten el dolor sin los brotes.

Los síntomas más comunes de la culebrilla o herpes-zóster son:

Dolor, ardor u hormigueo.

Sensibilidad al tacto.

Sarpullido rojo que aparece unos días después del dolor.

Ampollas llenas de líquido que se abren y forman costras.

Picazón.

Por otro lado, los siguientes pueden ser síntomas menos frecuentes: